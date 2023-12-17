里長選前不能去中國？ 藍批用司法介選

「里長去中國旅遊就被約談，民進黨立委趙天麟與中國女子交往卻沒下文，檢調不應如此雙標！」國民黨立委賴士葆17日痛批，里長去中國旅遊、團費自己付，結果回國就被檢調約談，請政府不要把交流當通共。立委參選人游淑慧直言，《反滲透法》已經成為限制人民自由的工具。

去中國就是賄選？

賴士葆表示，有民進黨議員說去江南5日遊才1.5萬元，聲稱違反《反滲透法》，但網路上很多1萬元，甚至是1千2的採購團，且相關行程很多都有旅行社承包，但如今民進黨賴蕭配看到與國民黨侯康配差距縮小，就開始出現各種選舉奧步，還在約談過程將里長的手機沒收，完全侵犯民眾的隱私與自由。

他直言，陸委會主委邱太三近日還曾找他溝通預算，並希望兩岸能恢復交流，但里長去中國旅遊就說是招待、賄選，甚至還用《反滲透法》偵辦，這也嚷很多被約談過的國民黨籍里長之後不敢出席23日的台北造勢活動，賴士葆不滿民進黨政府一邊說要交流，另一邊卻說中國透過旅遊招待介選，完全是雙標。

不查天麟 卻查里長

國民黨立委王鴻薇也質疑，基層檢察官一個月新收詐騙案件超過1百件，檢調不先處理詐騙卻先針對里長，基層民代到對岸交流很正常，且如今疫情後各國都在積極促銷旅遊，難道去日韓的低價旅遊團就不是介選？而交通部還用公務預算補助外國團客，在中國開設低價旅遊團，難道這就是統戰？

國民黨立委參選人徐巧芯直言，她選區有里長是一個人3萬多元的旅遊團，出國前還跟調查局報備過，結果回國還是被約談。但反觀趙天麟與中國女子交往超過10年，檢調雖以他字案立案，至今仍未約談或交保，何況趙天麟還是外交國防的召委，民進黨立委林楚茵在擔任三立主播時也有參加兩岸交流團，難道只有民進黨可以去中國嗎？

因此，他們呼籲檢調不要再針對基層里長，並配合民進黨政府的論述來介入選舉。但有記者質疑「選前」去中國「低價」的合理性，國民黨立委李德維回應說，檢調應該提出有違法疑慮的事證，或是提出相關標準，不是低價去中國旅遊就要被約談。

綠質疑旅團受中共指使

對此，民進黨立委王定宇回應，他們並沒有反對去任何國家旅遊，但反對接受中共招待，並聽從中共指示在大選中要怎麼投的旅遊，許多旅遊團的成本並不符合市價，又有中共招待嫌疑，這是違反《反滲透法》與賄選罪的。

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