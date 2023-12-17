快訊

買房怎判斷社區好壞？ 過來人揭2招：哪幾間常違規都知道

中職／獅隊蘇元泰形容水原一平厲害 翻譯不能當主角秀過頭

疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收全美多款燕麥棒、沖泡麥片

里長選前不能去中國？ 藍批用司法介選

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委17日痛批政府用司法介選，把兩岸交流當成中國介選。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委17日痛批政府用司法介選，把兩岸交流當成中國介選。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「里長去中國旅遊就被約談，民進黨立委趙天麟與中國女子交往卻沒下文，檢調不應如此雙標！」國民黨立委賴士葆17日痛批，里長去中國旅遊、團費自己付，結果回國就被檢調約談，請政府不要把交流當通共。立委參選人游淑慧直言，《反滲透法》已經成為限制人民自由的工具。

去中國就是賄選？

賴士葆表示，有民進黨議員說去江南5日遊才1.5萬元，聲稱違反《反滲透法》，但網路上很多1萬元，甚至是1千2的採購團，且相關行程很多都有旅行社承包，但如今民進黨賴蕭配看到與國民黨侯康配差距縮小，就開始出現各種選舉奧步，還在約談過程將里長的手機沒收，完全侵犯民眾的隱私與自由。

他直言，陸委會主委邱太三近日還曾找他溝通預算，並希望兩岸能恢復交流，但里長去中國旅遊就說是招待、賄選，甚至還用《反滲透法》偵辦，這也嚷很多被約談過的國民黨籍里長之後不敢出席23日的台北造勢活動，賴士葆不滿民進黨政府一邊說要交流，另一邊卻說中國透過旅遊招待介選，完全是雙標。

不查天麟 卻查里長

國民黨立委王鴻薇也質疑，基層檢察官一個月新收詐騙案件超過1百件，檢調不先處理詐騙卻先針對里長，基層民代到對岸交流很正常，且如今疫情後各國都在積極促銷旅遊，難道去日韓的低價旅遊團就不是介選？而交通部還用公務預算補助外國團客，在中國開設低價旅遊團，難道這就是統戰？

國民黨立委參選人徐巧芯直言，她選區有里長是一個人3萬多元的旅遊團，出國前還跟調查局報備過，結果回國還是被約談。但反觀趙天麟與中國女子交往超過10年，檢調雖以他字案立案，至今仍未約談或交保，何況趙天麟還是外交國防的召委，民進黨立委林楚茵在擔任三立主播時也有參加兩岸交流團，難道只有民進黨可以去中國嗎？

因此，他們呼籲檢調不要再針對基層里長，並配合民進黨政府的論述來介入選舉。但有記者質疑「選前」去中國「低價」的合理性，國民黨立委李德維回應說，檢調應該提出有違法疑慮的事證，或是提出相關標準，不是低價去中國旅遊就要被約談。

綠質疑旅團受中共指使

對此，民進黨立委王定宇回應，他們並沒有反對去任何國家旅遊，但反對接受中共招待，並聽從中共指示在大選中要怎麼投的旅遊，許多旅遊團的成本並不符合市價，又有中共招待嫌疑，這是違反《反滲透法》與賄選罪的。

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024總統選舉 趙天麟 賴士葆 游淑慧 2024立委選舉 2024北北基立委 反滲透法 賴蕭配 侯康配

延伸閱讀

徐巧芯爆林楚茵2014年赴中交流「綠能你不能」 林：竹篙鬥菜刀

多名里長赴陸遭約談 賴士葆：有人因此終生反對民進黨

批昨是今非雙重標準 賴士葆：民進黨以不講廉恥為榮

民進黨版本「最低工資法」三讀 賴士葆：勞工看得到吃不到

相關新聞

愛three不怕冷 侯朱盧短褲配球鞋「勇腳」蹽落去

台中上午低溫19度，國民黨總統候選人侯友宜與台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、立委候選人等人同台，寒風中穿短褲配球鞋，侯...

影／吳欣盈自曝柯文哲找她搭檔原因...省錢最厲害、賺錢擱卡好

民眾黨副總統候選人吳欣盈今天到苗栗自我推薦，大家都知道，總統候選人柯文哲省錢最厲害，省錢也不錯，但「賺錢擱卡好」，也因此...

搶婆媽票 吳思瑤北美同鄉助陣 侯漢廷有藝人劉至翰搶票

台北市立委第一選區、士林北投三腳督激戰，無黨參選的新黨議員侯漢廷今天首度有名人、大咖陪同掃街，知名八點檔男主角藝人劉至翰...

桃園立委黃世杰成立觀音聯合競選總部 鄭文燦站台

桃園市立法委員黃世杰今日舉辦觀音區聯合競選總部成立大會，行政院副院長鄭文燦、國策顧問范振修、立法委員湯蕙禎、桃園市議員呂...

蕭美琴台南輔選滿檔 教會感恩禮拜一句話述台灣人精神

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴台南行程滿檔，鞏固賴本命區票倉，蕭美琴今先到林宜瑾競選總部成立大會助講，接近上午11點...

蔣萬安桃園走透透 和學弟煮牛肉麵：第一次輔選比我帥的

台北市長蔣萬安今天中午到晚上行程全部在桃園市，馬不停蹄到6名黨籍立委、立委參選人競選總部站台，第1站來到第1選區牛煦庭競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。