聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／藍白聚焦反貪腐 賴清德腹背受敵

聯合報／ 記者屈彥辰
民進黨總統候選人賴清德。記者葉信菉／攝影
民進黨總統候選人賴清德。記者葉信菉／攝影

總統大選激戰，藍白接力猛攻民進黨總統候選人賴清德台南大本營，矛頭對準民進黨派系新潮流及相關弊案，喚醒民眾對貪腐的不滿，選戰聚焦貪腐爭議。賴清德腹背受敵，今重兵回防本命區，民進黨昨公布議題影片直指國民黨候選人侯友宜與黑道的關係，意圖將貪腐黑金的汙名標籤甩到侯和國民黨身上。

然而，民進黨執政這幾年，多起重大疑案真相未明，疫情期間被質疑大發國難財的高端疫苗炒股疑雲、小吃店賣快篩，還有疫情後的一人公司進口蛋疑雲迄今仍疑團未解，再加上新潮流弊案、綠電變綠色發財的光電弊案，都讓人民憤怒不滿，去年九合一選舉，「討厭民進黨」發酵，民進黨大敗，國民黨拿下十四縣市執政權。

九合一大選，民進黨慘敗收場，由新竹市前市長林智堅論文案而起，抓出一串綠營「論文抄襲產業鏈」，民進黨從蔡總統到全黨挺一人，甚至不惜槓上台大，讓學術倫理蒙羞；後來又有台南八八槍擊案等醜聞，使民眾一再刷新對綠色執政三觀，綠色執政更被質疑是腐敗保證。

民眾黨總統候選人柯文哲首場造勢大會師，選在賴清德本命區，主題就是「反貪腐」；而侯友宜陣營和國民黨連日在南台灣陸空戰猛攻民進黨貪腐，綠營力圖甩掉貪腐標籤，回應卻蒼白無力。

身兼黨主席的賴清德今年初上任為重整民進黨紀律，叫台南市長黃偉哲、六名立委及議員罰站，並向台南市民鞠躬道歉。如今，執政的民進黨仍與「貪腐」標籤拉不開距離。

清廉，是政治人物最基本的道德，人民的眼睛是雪亮的，二○二四總統大選，也將是貪腐與清廉的最終檢驗。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 新潮流

延伸閱讀

台南造勢逾萬人湧入…柯文哲痛批賴清德一度啞聲 激起台下熱烈迴響

直搗賴清德本命區…民眾黨台南造勢萬人湧入 柯文哲猛攻賴雙標

首回本命區板橋！侯友宜市場掃街人氣超高 支持者擠爆現場

觀察5家機構民調數據 日學者小笠原欣幸揭候選人支持率「1神奇巧合」

相關新聞

侯友宜：ECFA若斷 對台經濟傷害大

中國大陸認定台灣貿易壁壘成立，牽動大選，藍綠昨隔空交鋒。國民黨總統候選人侯友宜質疑，民進黨當年說兩岸經濟合作架構協議（Ｅ...

選戰衝刺期 抗中、和中大戰又起

總統大選決戰倒數，藍綠兩岸外交主張交鋒，「抗中」與「和中」成選戰主軸之一，民進黨候選人賴清德狂打「抗中牌」，造勢站台高喊...

選戰筆記／別放大外部因素 干擾台灣大選

總統大選結果下個月就將揭曉，台灣新的領導人勢必會牽動美中台三邊關係及台海穩定。不論大陸還是美國近日都跳出來喊話，呼籲對方...

新聞眼／藍白聚焦反貪腐 賴清德腹背受敵

總統大選激戰，藍白接力猛攻民進黨總統候選人賴清德台南大本營，矛頭對準民進黨派系新潮流及相關弊案，喚醒民眾對貪腐的不滿，選...

侯友宜雙北固票 合體小雞掃街造勢

國民黨總統候選人侯友宜連日深入南台灣衝票，昨回防北台灣陪同國民黨台北市立委候選人造勢，再趕赴新北掃街固樁，針對民進黨批評...

柯文哲攻台南 猛批賴雙標

民眾黨總統候選人柯文哲昨挺進南台灣，上午先到高雄造勢，下午直搗民進黨總統候選人賴清德的本命區台南，面對萬人擠爆台南造勢會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。