新聞眼／藍白聚焦反貪腐 賴清德腹背受敵

總統大選激戰，藍白接力猛攻民進黨總統候選人賴清德台南大本營，矛頭對準民進黨派系新潮流及相關弊案，喚醒民眾對貪腐的不滿，選戰聚焦貪腐爭議。賴清德腹背受敵，今重兵回防本命區，民進黨昨公布議題影片直指國民黨候選人侯友宜與黑道的關係，意圖將貪腐黑金的汙名標籤甩到侯和國民黨身上。

然而，民進黨執政這幾年，多起重大疑案真相未明，疫情期間被質疑大發國難財的高端疫苗炒股疑雲、小吃店賣快篩，還有疫情後的一人公司進口蛋疑雲迄今仍疑團未解，再加上新潮流弊案、綠電變綠色發財的光電弊案，都讓人民憤怒不滿，去年九合一選舉，「討厭民進黨」發酵，民進黨大敗，國民黨拿下十四縣市執政權。

九合一大選，民進黨慘敗收場，由新竹市前市長林智堅論文案而起，抓出一串綠營「論文抄襲產業鏈」，民進黨從蔡總統到全黨挺一人，甚至不惜槓上台大，讓學術倫理蒙羞；後來又有台南八八槍擊案等醜聞，使民眾一再刷新對綠色執政三觀，綠色執政更被質疑是腐敗保證。

民眾黨總統候選人柯文哲首場造勢大會師，選在賴清德本命區，主題就是「反貪腐」；而侯友宜陣營和國民黨連日在南台灣陸空戰猛攻民進黨貪腐，綠營力圖甩掉貪腐標籤，回應卻蒼白無力。

身兼黨主席的賴清德今年初上任為重整民進黨紀律，叫台南市長黃偉哲、六名立委及議員罰站，並向台南市民鞠躬道歉。如今，執政的民進黨仍與「貪腐」標籤拉不開距離。

清廉，是政治人物最基本的道德，人民的眼睛是雪亮的，二○二四總統大選，也將是貪腐與清廉的最終檢驗。

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