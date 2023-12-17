侯友宜：ECFA若斷 對台經濟傷害大

中國大陸認定台灣貿易壁壘成立，牽動大選，藍綠昨隔空交鋒。國民黨總統候選人侯友宜質疑，民進黨當年說兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）是糖衣毒藥，這幾年卻當大補藥，兩岸貿易依賴度非常高。民進黨總統候選人賴清德反問，國民黨為什麼要合理化大陸的施壓行為？國共有沒有裡應外合，企圖影響選情？

中國大陸認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，違反ＥＣＦＡ。侯友宜昨表示，今年四月大陸就提出貿易壁壘調查，結果民進黨政府完全不理，如今大陸公布調查結果，民進黨政府要嚴肅面對。

民眾黨總統候選人柯文哲說，這是中國大陸在出招，對岸確實有讓利，但也存在互利，兩岸有很多經濟交流，貿易仍須談判，中國大陸仍是政治優於經濟考量的地區，ＥＣＦＡ是複雜且專業的議題，需要兩方好好坐下來談。

大陸商務部認定台灣有貿易壁壘，侯友宜指出，民進黨當年說ＥＣＦＡ是糖衣毒藥，這幾年執政卻當大補藥，兩岸貿易從來沒斷，依賴度非常高，今年四月大陸提出貿易調查，結果民進黨政府完全不理，大陸如今認定台灣對其構成貿易壁壘，民進黨政府要嚴肅面對。

侯友宜強調，如果沒有ＥＣＦＡ，對台灣經濟傷害很大，所以民進黨政府要好好跟大陸協商，不然民進黨總統候選人賴清德又在吹牛，說ＧＤＰ可以成長到百分之三點五，這是要從哪裡來？

國民黨主席朱立倫表示，台灣貿易依存度最高的仍是中國大陸，經濟部不要偷天換日，不看清事實，蔡政府不解決問題，換成侯政府來解決問題。

賴清德昨反問侯友宜，「國民黨為什麼要合理化中國的施壓行為？中國商務部的調查預計在明年一月十二公布，卻在夏立言赴大陸後隔天就公布，有沒有裡應外合，企圖影響這場選情？」賴清德指出，從侯友宜的談話中可清楚看出他還停留在過去，還想要重啟服貿，將台灣的經濟鎖進中國。民進黨的立場相當一致，就是鼓勵健康有序的兩岸交流。

民進黨發言人張志豪表示，侯友宜身為最大在野黨的候選人，不僅沒有呼籲中國不應用這樣的方式，試圖影響台灣選舉，反而和中國唱和，令人遺憾。

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