賴清德今回防本命區 鐵人行程衝票
民進黨總統候選人賴清德今回防本命區台南，鐵人行程排滿滿，將替台南立委候選人林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、賴惠員站台，還要跟林俊憲到多間廟宇參香。林俊憲的選區也是賴任立委時的選區，堪稱「本命區中的本命區」，具指標意義，象徵賴在台南衝最高票的決心。
選戰進入最後不到一個月，兼任賴清德台南市競選總部主任委員的台南市長黃偉哲表示，民進黨總統候選人賴清德選前之夜確定「一南一北」，北部在新北板橋和國民黨總統候選人侯友宜「尬場」，南部就在自己的本命區，這樣安排是很適合的，侯友宜和其他人就沒有辦法同時辦兩場選前之夜，可見賴清德企圖心是很大的。
黃偉哲昨天在賴清德台南市競選總部舉行全員會議，進行任務的分配，他說，賴清德既然將選前之夜放在台南，就要有大的動員，地點也已確定要在海安路封街舉辦，目標是二萬人打底。
民進黨南部輔選幹部指出，過去賴幾次選戰，在這個選區開票，都是突破七成的水準，這次能不能大勝到這程度，至今還有疑慮，賴清德在選前做此安排，凸顯出危機意識。
賴蕭配持續加強陸戰、分進合擊，在選前將在全台再掃兩圈，包含「環島拼圖」活動、一月八日到十二日選前黃金周，也會安排從屏東啟程的各縣市車掃及萬人造勢活動。
陸戰固票以外，空戰民進黨採取「打趙（趙少康）、韓（韓國瑜），友柯（柯文哲）」策略，目標定位在選戰末期棄保發酵，要綠白之間棄保，而非藍白，盼拉回流失的中間、年輕選民。
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