美智庫：中共選前若出手 恐適得其反

美國之音（ＶＯＡ）十六日報導，華府智庫布魯金斯研究所十四日就明年一月台灣大選，舉行線上討論會，美國戴維森學院教授任雪麗、美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲及美國史丹佛大學學者祁凱立（Kharis Templeman），均談到各自對選情的觀察。

祁凱立強調，不能因為賴清德民調在台灣各民調皆位居領先，就預測他會贏，理由是民進黨有執政八年的包袱，民進黨必須面對選民對政府不滿而做出另一種選擇的負面風險。「我認為，我們將在最後一個月見到一些真正的火花，這其實是一場非常接近又激烈的競賽」。

任雪麗認為，影響這次選舉的因素有投票率與棄保效應；祁凱立則認為，還有一個因素：中國；卜睿哲認為，他不排除中國可能在選前兩天出手，操作戰爭與和平的敘事，甚至配合某些行動恫嚇台灣選民。祁凱立則認為，北京這樣做反而適得其反。

另針對明年選後的局面，任雪麗認為，無論賴、侯，甚至柯當選，美國自己的利益，是需要台北的新政府能夠以有秩序、深思熟慮的方式邁進，和美國的夥伴溝通。所以她提到，美國決策者最擔憂的就是台灣會突然翻轉，「然後我們面對不管是被誘導或遭脅迫進入一個與中國更緊密關係的台灣」，最可能產生這種結果的原因是北京施壓，尤其是軍事壓力。這就是為何柯文哲現象有點令人不安，因為它的確使人覺得台灣選民正抓住一個未知的東西，並排斥至今已完整建立、仍持續中的事物。

另外，英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網十五日報導，隨著兩岸緊張升溫，台灣大選已演變為對抗北京、展示台灣民主不向威脅屈服的選舉，圍繞「親中」及台灣主權等議題。即「中國議題」不僅影響選民的投票意向，也引起不同世代間的分歧。

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