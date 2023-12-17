選戰衝刺期 抗中、和中大戰又起

選戰倒數，民進黨總統候選人賴清德重拾抗中牌，造勢站台高喊「別讓台灣變香港」。記者許正宏／攝影

總統大選決戰倒數，藍綠兩岸外交主張交鋒，「抗中」與「和中」成選戰主軸之一，民進黨候選人賴清德狂打「抗中牌」，造勢站台高喊「別讓台灣變香港」；國民黨候選人侯友宜主打親美和中，以「和中牌」強調兩岸要溝通對話。民眾黨候選人柯文哲稱外交遵循蔡英文路線，對陸要找「平衡點」。

綠營猛攻侯友宜「親中賣台」，侯昨重申用生命保衛台灣人民，「有些人愛台灣真的都用嘴巴說說」。對於多名里長因赴陸觀光，遭疑接受陸方招待，返台後被約談，侯表示，他對境外勢力介入要嚴正表示態度，但也質疑「民進黨對重大弊案有查過？」國民黨主席朱立倫也為里長抱不平，批賴清德是台獨金孫，只會抹紅牌。

民進黨今年總統大選選戰，受到去年主打「抗中保台」，地方縣市長選舉卻落得大敗影響，原先不傾向持續「抗中」選戰主軸；但近來選戰進入最後衝刺期，賴清德選情出現支持度停滯、選情炒不太熱，又重拾「抗中牌」。

賴清德輔選屢屢提到香港，特別舉香港學運人士周庭遭到港警通緝，有家歸不得的情況，他對鄉親喊話「要守護台灣民主，不能走上香港的後塵」；民進黨不分區立委候選人則共組「守衛台灣戰隊」，要喚起綠營支持者熱情。美方昨通過總額三億美元對台軍售案，總統府也強調，這就是美方持續落實對台灣的安全承諾，展現對我國防需求的高度重視。

藍綠大打抗中牌與和中牌，主張「棄藍綠，保台灣」的柯文哲卻稱外交遵循蔡英文路線。柯表示，他去美國訪問時，發現美國對蔡總統很滿意；對陸方面，他稱「中國知道我不會搗蛋」，只要關係好的話就可以談，所以要找到平衡點，不論對美國或中國，原則就是no surprise（沒有意外） 。

針對副手吳欣盈聲稱參與ＣＯＰ28聯合國氣候變遷大會遭打壓，返國槓上外交部，嘲諷是「斷交部」，外交部昨第五度發聲明抨擊，吳欣盈不譴責打壓阻礙台灣參與的中國，卻只矛頭對內，令人遺憾。對此，柯文哲前天批民進黨政府每天抗中保台，到國外就變成龜孫子，「抗中保台從頭到尾都是騙局」，昨又緩頰稱他已通令民眾黨內部，不要再去責怪外交部。柯開罵後就又走回他聲稱會遵循的蔡英文路線。

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