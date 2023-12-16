侯友宜：台灣最缺國際和平、互助 盼團結讓國家更強

國民黨總統候選人侯友宜今天上午出席國際獅子會年度「大型聯合社服捐贈儀式暨慈善公益園遊會」﹐侯友宜致詞時表示，獅子會宗旨就是國際和平、國外互助，這是目前台灣最缺的，台灣最重要就是要團結，國家才會強，期待未來能扛更大責任，讓台灣充滿和平、繁榮、永續的社會。

侯友宜指出，台灣最重要的是要團結，國家中華民國才會強，唯有團結台灣，彼此間互相用愛心關懷包容關懷別人，藉由獅子會的力量為大家服務，讓彼此間凝聚對國家的愛跟認同感，這是很重要的事情。

侯友宜說，國際和平要靠團結台灣，才能面對國際詭譎情勢，創造台灣和平跟國際交流溝通平台，獅子會跨出國際參與，溝通理解跟國際當朋友，和平自然就會來。

侯友宜提到，台灣近年面對兩岸、國際情勢問題，這是台灣很重要關鍵，兩岸情勢跟國際情勢如果能穩定下來，台灣人能做到生意，企業如果賺錢，自然會幫員工加薪，這樣可以增加政府稅收，公共建設才能發展。

侯友宜強調，希望透過國際獅子會讓兩岸穩定下來，讓國際情勢更好，獅子會不單純是地方做愛心，更重要是要走向國際跟大家當朋友，期待有一天他能扛下更大責任，跟獅子會站在一起，讓台灣成為充滿和平繁榮永續的社會。

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