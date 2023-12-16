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侯友宜：台灣最缺國際和平、互助 盼團結讓國家更強

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜今天上午出席國際獅子會慈善公益園遊會活動致詞時表示，國際獅子會宗旨就是國際和平、國外互助，這是目前台灣最缺的，希望能團結台灣讓國家更強。記者林縉明／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天上午出席國際獅子會慈善公益園遊會活動致詞時表示，國際獅子會宗旨就是國際和平、國外互助，這是目前台灣最缺的，希望能團結台灣讓國家更強。記者林縉明／攝影

國民黨總統候選人侯友宜今天上午出席國際獅子會年度「大型聯合社服捐贈儀式暨慈善公益園遊會」﹐侯友宜致詞時表示，獅子會宗旨就是國際和平、國外互助，這是目前台灣最缺的，台灣最重要就是要團結，國家才會強，期待未來能扛更大責任，讓台灣充滿和平、繁榮、永續的社會。

侯友宜指出，台灣最重要的是要團結，國家中華民國才會強，唯有團結台灣，彼此間互相用愛心關懷包容關懷別人，藉由獅子會的力量為大家服務，讓彼此間凝聚對國家的愛跟認同感，這是很重要的事情。

侯友宜說，國際和平要靠團結台灣，才能面對國際詭譎情勢，創造台灣和平跟國際交流溝通平台，獅子會跨出國際參與，溝通理解跟國際當朋友，和平自然就會來。

侯友宜提到，台灣近年面對兩岸、國際情勢問題，這是台灣很重要關鍵，兩岸情勢跟國際情勢如果能穩定下來，台灣人能做到生意，企業如果賺錢，自然會幫員工加薪，這樣可以增加政府稅收，公共建設才能發展。

侯友宜強調，希望透過國際獅子會讓兩岸穩定下來，讓國際情勢更好，獅子會不單純是地方做愛心，更重要是要走向國際跟大家當朋友，期待有一天他能扛下更大責任，跟獅子會站在一起，讓台灣成為充滿和平繁榮永續的社會。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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