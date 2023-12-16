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2024大選態勢變了！ 他驚人預言「藍綠最終差距」：有隱性選票

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選候選人（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲。 聯合報系資料照
2024總統大選候選人（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲。 聯合報系資料照

2024總統大選剩不到一個月，根據《美麗島電子報》15日公布的第90波民調，民進黨賴蕭配支持度35.7％居第一，國民黨侯康配31.7%居次，民眾黨「柯盈配」18.6%第三，對此，媒體人張禹宣看完民調後大膽預言「藍、綠營最終差距，最小在10萬以內」。

張禹宣在節目「新聞大白話」指出柯文哲最近不斷的得罪藍綠兩方，張禹宣指出，對柯文哲而言，現在只要顧好民眾黨的基本盤，這些人只要能相信他、支持他，穩到最後，把態勢撐到封關前。

張禹宣也表示，以前大家都說「北票南補，決戰中台灣」，但侯友宜在雙北包括桃園地區，一直都處於落後階段，但現在卻有回流趨勢，賴清德和侯友宜的差距大概在百分之4。

張禹宣說，過去歷年在藍綠民調相同的狀況下，產生的投票推估跟投票基礎還有最後的得票率，都大不相同，這證明了國民黨即便在民調相同的情況下，才有更多的隱性選票，張禹宣也大膽預言，「藍、綠營最終差距，最小在10萬以內」。

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