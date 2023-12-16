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賴清德競總：侯友宜不敢比較馬、蔡政府經濟數據

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德競總發言人陳世凱今天表示，國民黨的發言與台灣現況、國際情勢嚴重脫節，不知道是活在哪一個平行時空。本報系資料照
賴清德競總發言人陳世凱今天表示，國民黨的發言與台灣現況、國際情勢嚴重脫節，不知道是活在哪一個平行時空。本報系資料照

國民黨總統候選人侯友宜競總昨天針對經濟議題，五問民進黨總統候選人賴清德。賴清德競總發言人陳世凱今天表示，國民黨的發言與台灣現況、國際情勢嚴重脫節，不知道是活在哪一個平行時空，甚至對於中國單方面公布、明顯存在介選意味的貿易壁壘調查結果深信不疑，絕口不提，且不敢比較馬蔡政府時期各自的經濟數據。

陳世凱指出，馬、蔡政府時期各自的經濟成績，高下立判。第一，GDP規模大幅成長。馬政府時期台灣人均GDP為17.5兆元，蔡總統接任後逐步成長，今年更預計將突破23兆元；第二，台股指數翻倍。馬前總統卸任時台股指數為8131點，蔡政府執政八年至今，台股指數已經翻倍成長超過1萬7千點；第三，民進黨是史上最會還債的政府，堅守財政紀律，蔡政府上任至今總共還債7960億，債務比現為27.17%，相較2016年馬前總統卸任時的32.97%，足足減少5.8%之多。

陳世凱說，蔡政府執政八年，與全國人民共同打拚，已經收穫豐碩的經濟果實，位居亞洲四小龍之一，世界競爭力更是排名全球第六，世界已經看見台灣。國民黨卻視而不見、睜眼說瞎話，更與中國一搭一唱，助長對岸嚴重的介選行為。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜

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