觀察站／陸對我經貿限制 民進黨只剩膝射反應？

大陸昨公布台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，距離台灣大選不到一個月，藍綠審慎回應，深怕影響選情。過去大陸選前出手，得利的都是民進黨，但今年「抗中保台」非選戰主旋律，綠營想再藉「兩岸牌」獲選舉紅利不易。陸方對我經貿限制，民進黨與其膝反射式扣藍營紅帽，更應告訴國人，有何因應之道。

陸方選在我大選白熱化之際，公告對台貿易壁壘調查最終結論。民進黨的反應「一如預期」，除指責陸方「介選」，也群起攻擊藍營，民進黨總統候選人賴清德說，國民黨副主席夏立言此時前往大陸啟人疑竇，民進黨中央更質疑國民黨是否參與其中。

民進黨過去經常藉由大陸選前「作為」，大扣藍營紅帽，獲得選戰利益；這次陸方出招，藍營審慎以對，國民黨主席朱立倫說，不要用政治的話語去回答，而是用貿易的專業去解決。顯見國民黨一定程度上也憂心選前兩岸議題發酵，恐影響選情。

陸方認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘，但卻未同時表態下一步將如何處理，在大選前出手，劍指賴清德和民進黨意味濃厚。然而，除了抗議大陸介選，更應關注的是如何因應變局，未來ＥＣＦＡ是否中止、陸方是否再出其不意禁我農產品？

兩岸敵對，對台灣經貿發展影響有所影響，民進黨作為執政黨，未清楚告訴國人如何因應，卻只是質疑在野黨是否「參與其中」。綠營希望藉「兩岸因素」再次獲取選戰利多，但選民看慣綠營招式，自然有智慧判斷。

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