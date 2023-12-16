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侯競辦：民進黨兩岸經貿無力 只能抹紅

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明陳敬丰翁唯真／連線報導
針對大陸商務部認定台灣「構成貿易壁壘」，陸委會15日呼籲陸方遵照WTO爭端解決機制與程序進行糾紛調處。（圖／本報資料照片）
針對大陸商務部認定台灣「構成貿易壁壘」，陸委會15日呼籲陸方遵照WTO爭端解決機制與程序進行糾紛調處。（圖／本報資料照片）

大陸商務部公布貿易壁壘調查結果，認定我國對大陸構成貿易壁壘，國民黨總統候選人侯友宜競辦批評，民進黨無力解決兩岸經貿問題，只能用抹紅手段轉移焦點。柯文哲競總發言人陳智菡表示，民進黨政府不要忽視人民可能因此遭受的經濟損失，只想當作選戰議題來操弄，錯失保護台灣人民財產的最佳時機。

民進黨總統候選人賴清德表示，台灣與中國都是ＷＴＯ會員國，有爭端應該尋求世界貿易組織的機制來解決，不該選前一月刻意公布、企圖影響選情，這是公然介入台灣選舉。

賴清德並說，國民黨副主席夏立言此時此刻前往中國大陸，啟人疑竇，所有過程不公開、也不透明，國民黨在這場選舉中，應該要公布夏立言訪中目的，與誰見面、談了哪些事、有什麼計畫，國人有知的權利。

侯競辦表示，我國農特產銷路受阻，民進黨毫無應對方法，台東縣長饒慶鈴、國民黨副主席夏立言等努力讓台灣釋迦重新開放輸銷對岸，民進黨不思反省，抹紅在野黨的努力。對於兩岸政策，賴清德只有喝珍奶、吃蝦仁飯等空洞又可笑的口號，對於台灣面臨的經貿困境。

民眾黨總統候選人柯文哲昨批評，民進黨政府每天喊抗中保台，到國外就變龜孫子，不敢和中共對抗，「抗中保台從頭到尾都是騙局」，民進黨為何會失去年輕人支持，要好好思考；夏立言選前赴陸，問題不在赴陸，而是被台灣人民懷疑，信用需長期累積，他就不會因為與大陸交往，失去台灣人民信任。

2024選舉 2024總統選舉 國民黨 侯友宜 兩岸政策

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