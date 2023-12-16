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專家觀選／健保大改革 新總統首年就該推

聯合報／ 口述／前健保局總經理張鴻仁、整理／記者沈能元
健保面臨重重難關，推動健保改革刻不容緩。 本報資料照片
健保面臨重重難關，推動健保改革刻不容緩。 本報資料照片

新任總統上任後，最重要的是為了下一代，下定決心進行「健保大改革」，再者執行需要時間，若不在上任第一年就規畫，二○二八年又面臨選舉，問題更為嚴峻。推動健保改革十分困難、一定得罪很多人，若新總統上任第一年沒有任何動靜，往後四年也不會有大改革，如此一來，台灣健保只會愈來愈慘。

最近聽到一個故事，中南部醫院的停車場大，病人開什麼車子來看診，醫護人員都知道。醫師會看癌症病人開的是什麼廠牌的車子，再決定要不要告知病人另有自費藥物可選擇。因為癌症治療費用高，若一年藥費二百多萬元，一般患者恐難以負擔，醫師告知治療選擇，反而增加患者及家屬壓力。

但有時無法由病人開的車子判斷經濟狀況，有位醫師說，他一直以為病人不富裕，等到不得不說時，才告知有自費藥物可選擇，沒想到病人說「那一點小錢，應該早點告訴我」。

許多民眾認為，多繳一點健保費是在幫別人繳，或都是別人浪費健保，這觀念必須改變。但要民眾多繳保費有困難度，建議健保署鬆綁更多的自費項目，提供治療選擇，同時也讓更多人知道，有其他治療藥物；若藥價由健保署與藥廠協商，價錢可以降低，也增加民眾多繳保費的意願。

不要等到自己生病，再來感嘆付不起昂貴的藥費。每一位癌症病友面對調漲健保費，都舉雙手贊成，甚至願意自己負擔固定比率的藥費，因為性命攸關。健康的人幫生病的人負擔保費，等到自己生病時，也才能獲得治療，繳愈多的保費，對自己愈有利，這才是健保的真諦。

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