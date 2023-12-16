選戰筆記／厭倦執政一把抓 選民盼制衡

選戰倒數，三腳督戰局民進黨看似得利，但仍須面對「雙隱憂」。總統選情方面，民進黨領先幅度有限，綠營期待「南票北補」，但賴清德的本命區台南黑金頻傳，南部選民未必再含淚投票；其次，為了避免綠營可能再行政、立法整碗捧去，選民將出現自主制衡心理，將立委與政黨票投給非綠陣營，民進黨要延續國會過半面臨大挑戰。

大選開打迄今，賴清德的支持度雖然始終保持領先，但近期侯康有急起直追之勢，就連民進黨內部也不諱言雙方差距有限。過去選戰，南台灣的「鐵票」，一直是民進黨的致勝關鍵，但近年來民進黨長期執政的台南狀況頻出，議長賄選、爐碴與光電弊案、槍擊事件頻傳，侯友宜、趙少康日前更直搗七股光電場，抨擊「魚死電生」。

侯友宜全國大車掃，選擇從南台灣出發，柯文哲今天更將深入賴清德本命區台南舉行大造勢，看準的就是民進黨「後院」已失火。民進黨並非沒有意識到「南票危機」，蔡英文總統日前兩度替台南立委候選人林宜瑾站台，賴清德明天一口氣在台南安排八個輔選行程，回防本命區的用意鮮明。

總統選舉民進黨能否再南票北補，要打上問號，另一大隱憂則是立委選情。高達近六成民意不滿民進黨執政表現，中間選民早已厭倦民進黨過去八年來行政、立法大權一把抓。

這次總統大選，在野陣營無法成功整合，許多選民憂心再度保送民進黨執政，但又對分裂的藍白陣營感到失望，棄保能否完全發酵也是未定之天；選民在懼怕民進黨再度完全執政、一黨獨大的心理下，將區域立委、攸關不分區的政黨選票投給非綠陣營，就成了最後一把制衡民進黨之鑰。

賴蕭雖然選情領先，但選戰瞬息萬變，民進黨必須克服過半民意不滿綠色執政的難題，一旦稍有不慎，總統立委選舉仍可能雙雙「翻船」。

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