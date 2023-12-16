藍白夾擊新潮流 批黑金貪腐

二○二四大選，藍白不約而同瞄準民進黨派系新潮流，大打清廉與貪腐之戰。國民黨主攻新潮流貪腐黑金，民進黨昨公布「黑槍、貪藍、國民黨」競選廣告，欲將貪腐標籤甩回國民黨，遭國民黨總統候選人侯友宜競辦反擊，指民進黨總統候選人賴清德和黑金千絲萬縷的關係才是事實。

民進黨發言人林楚茵昨指出，從台南八八槍案到雲林風電弊案主嫌及幕後主使者都是國民黨，但國民黨及侯友宜卻自我標榜反黑金、辦黑金，企圖混淆視聽，國民黨不僅涉及黑金槍，更是貪綠能光電，簡直是如金光黨的詐騙集團，呼籲侯友宜喊辦黑金不要只是作秀，應先嚴辦黨內的黑金槍等爭議人士。

侯競辦表示，用農地埋爐碴煉金廿一億、涉入學甲八八槍案的主嫌，是民進黨中執委郭再欽；身兼雲豹等十九間公司董座，將綠能變綠金、綠金變政治獻金的是民進黨前立委賴勁麟。一位是賴清德大本營台南黨部的財務長、一位是賴清德並肩卅年的老兄弟，兩人與賴同屬「新潮流」，賴清德面對種種事實的揭露，急於切割，對於綠能弊案也是避不回應，躲在黨部背後，發布不實廣告，企圖扭曲事實，甚至以捏造出不實的關係連結攻擊對手。

民眾黨也緊追綠營疑涉貪腐議題，不分區立委候選人黃國昌點名新潮流十二貪腐護法，其中吳乃仁因政治酬庸當上台糖董事長，竟然賤賣土地，導致國家損失上億元；賴清德擔任台南市長時曾為涉及台糖弊案賤賣土地的吳乃仁舉行記者會，以政治生命保證其清白，吳乃仁判刑有罪確定是事實，請問賴清德是否履行退出政壇的承諾？

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