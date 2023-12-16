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蔡自詡還債8千億元 學者：稅收5%依法本該還債

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
蔡英文總統（右二）到豐原為黨籍候選人謝志忠（右）站台。記者黃仲裕／攝影
蔡英文總統（右二）到豐原為黨籍候選人謝志忠（右）站台。記者黃仲裕／攝影

總統蔡英文昨天為黨籍立委候選人助選時表示，任內還債八千億元，明年還要還債一千多億元，沒有債留子孫，反駁在野黨批評他大灑幣的指控。財政學者表示，依據公共債務法規定，政府每年至少要把稅收的百分之五拿去還債，所以還債八千億元沒有了不起，只是依法還債而已。

公共債務法第十二條規定，中央及直轄市應以當年度稅課收入至少百分之五至六，縣（市）及鄉（鎮、市）應以其上年度公共債務未償餘額預算數至少百分之一，編列債務之還本。

台北商業大學教授黃耀輝表示，既然公債法的規定稅收至少百分之五要做債務還本，這是法定義務、最低要求，蔡政府過去償還八千億元、明年要還一千多億元，都只是符合法律最基本要求，並非積極償還債務。

以今年中央政府稅收預算數約二點二兆元來看，依法應編列百分之五約一千億元，要用來償還債務本金，因此蔡英文說明年還要還債一千多億，也只是符合法定義務要求而已；黃耀輝說，如果很會還債，應該把這幾年來累積超徵一兆七、八千億元稅收都拿去還債才對。

政大名譽教授曾巨威指出，應該把借錢跟還錢一起看，蔡英文政府任內光是五項重大特別預算就舉債約二兆五千億元，但還債九千億元，終究是借錢遠多於還錢，蔡英文在說自己很會還錢同時，也該同時說自己很會借錢。

學者對於蔡政府動不動就編列特別預算，非常不以為然。曾巨威表示，舉債在總預算中規畫才是政府預算管理的正常方法，經常以舉債來編列特別預算是旁門左道，令人質疑是否是為了圖方便、更容易達成舉債目的。

蔡英文在台中助選時還強調自己沒有債留子孫，對此，黃耀輝認為，只要任內累積債務有增加，就是有債留子孫，更何況近年稅收都在超徵，債務竟然還會增加，實在說不過去。曾巨威也說，稅收超徵不是政績，應該檢討連續多年超徵原因。

2024選舉 2024總統選舉 蔡英文

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