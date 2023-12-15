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遭外交部指赴COP28太高調 吳欣盈辦：卸責還要立委噤聲

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈（中）昨天赴立法院衛環委員會主持會議，質詢時指參加COP28連藍區都進不去，感覺對不起納稅人。記者林伯東／攝影
民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈（中）昨天赴立法院衛環委員會主持會議，質詢時指參加COP28連藍區都進不去，感覺對不起納稅人。記者林伯東／攝影

民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈日前到杜拜參加COP28，昨天在立法院衛環委員會指參加COP28無法進入主會場藍區，台灣外交處境艱難；外交部回應，已告知被打壓風險，但吳仍決定前往並在12月4日高調開行前記者會。吳欣盈辦公室今下午聲明，深盼外交部勿轉移焦點。

吳欣盈辦公室表示，吳欣盈12月4日出發當日並無召開記者會，僅在立法院一樓接受媒體聯訪，回應時事，不知外交部發新聞稿指稱國會議員「太高調」的論據為何。

吳欣盈辦公室指出，外交部稱事前已數度拜會並明確告知，候選人身份可能引發的打壓風險，分析各種受限情境及影響，建議重新考量行程；但事實上，在吳欣盈出訪前僅有兩次不到半小時的會議，且主要聚焦於行程安排和COP28專報期程商議。

吳欣盈辦公室聲明，當時吳辦主動表達，若有任何困難，請外交部具體說明，但外交部並未提出，更未曾建議吳欣盈不要前往。吳辦批，外交部事前安排、事發當下及事後回應，都無法掌握具體實情，還極盡推卸責任，面對外在壓力，外交部未能捍衛國家尊嚴，還要求代表國家交流的國會議員低調噤聲。

吳欣盈辦公室表示，爭取台灣國際交流空間，不分黨派應共同努力，外交部淪為黨同伐異的政治工具，實在令人遺憾也非中華民國之福。

民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈（右）昨天赴立法院衛環委員會主持會議，質詢時指參加COP28連藍區都進不去，感覺對不起納稅人。記者林伯東／攝影
民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈（右）昨天赴立法院衛環委員會主持會議，質詢時指參加COP28連藍區都進不去，感覺對不起納稅人。記者林伯東／攝影

2024選舉 2024總統選舉 外交部 COP28 風險 民眾黨 吳欣盈

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