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賴陣營缺席教育座談 侯辦：心無下一代

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國教盟及全長聯於9月份至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於13日晚間才臨時通知不派代表出席。圖／聯合報系資料照片
國教盟及全長聯於9月份至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於13日晚間才臨時通知不派代表出席。圖／聯合報系資料照片

59個教育相關團體昨舉辦教育政策座談會，相較在野陣營以不同方式參與，民進黨總統候選人賴清德方面未派代表，引發主辦單位批評「未能將攸關孩子未來發展的教育政策列為優先考量」，全教總日前也批賴對於少子化議題的回應最保守，令人遺憾。國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，賴清德先前臨時缺席氣候論壇，這次直接漠視孩子教育，難怪賴清德曾說「我要選的是未來4年總統，不是未來10年」，如此「賴」皮語錄，早已自曝心中沒有下一代。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨57個教育團體昨天下午共同舉辦「2024總統候選人教育政策座談會」，侯友宜陣營由國民黨副總統候選人趙少康以影片說明教育政策，並委由前教育部長吳清基親自與會，回答家長提問。

吳亮賢表示，根據主辦單位說法，賴清德競選總部在活動前一天晚間，才臨時通知不派代表出席，「顯示其未能將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題列為優先考量」，而全教總日前也說，各陣營對於少子化國安危機的回應中，「賴清德的回覆最少也最為保守，令人遺憾」，在在證明賴清德完全沒把孩子的教育放在心上。

吳亮賢提到，先前在「2023淨零台灣氣候對話論壇」中，賴清德也是臨時反悔，拒絕與會，甚至謊稱從頭到尾都沒答應參加。根據全球氣候變遷績效指標，我國不但排名倒數第7，在節能、綠能及減碳的表現更是「極差」，顯示民進黨非核家園、再生能源政策不但跳票，害台灣缺電、人民用肺發電，甚至害台灣跟不上國際，難怪一方面高喊非核家園、乾淨的煤，一方面又要用科技核電的賴清德，不敢參加氣候論壇，因為在他心中毫無政策藍圖及中心思想。

吳亮賢表示，賴清德面對學生質疑民進黨的貪腐弊案，以及租金補貼「看得到吃不到」，不但反質問學生是哪一件，甚至要學生自己去跟房東說，面對這兩場攸關台灣下一代議題的論壇及座談會，賴清德又選擇臨陣脫逃，難怪賴清德會說出「我要選的是未來4年總統，不是未來10年」這種「賴」皮語錄，完全展現賴清德不懂反省、不理人民、不在乎下一代的傲慢與無賴。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜

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