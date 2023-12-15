國民黨內參民調侯康配首次領先 費鴻泰曝北北基贏很大

2024總統大選進入衝刺階段，國民黨主席朱立倫日前公布內參民調，據結果，侯康配領先民進黨賴蕭配0.8個百分點。統計學博士、國民黨立委費鴻泰指出，這是上月藍白正式破局以來，第一次領先，且北北基地區贏很大。費鴻泰也強調，國民黨的內參民調不具機構效應。

朱立倫13日於中常會指出，國民黨每天都在做滾動式內參民調，據13日民調結果，侯康配超越賴蕭配，領先0.8個百分點，正式出現黃金交叉。不過，國民黨目前的弱點在於20至40歲，且雲嘉南、高高屏地區處於落後狀態，需要黨內外同志一同努力支持。

費鴻泰昨（14日）在政論節目《TVBS戰情室》提及這份內參民調，他表示，各大民調多少都會受機構效應影響，但國民黨選擇不對外公布，也就是說，受訪者在電話中並不知道是哪個民調機構，因此國民黨的內參民調較不受機構效應影響。

費鴻泰進一步解釋，過去主持新黨時，郝龍斌參選立委那段期間，為了避免機構效應，每天都在換民調公司的名字，除此之外，他也要求電訪員不能帶有情緒，避免因電訪員的情緒，加上得知民調機構，產生機構效應。

費鴻泰指出，為了內參，大約做了200場以上的民調，且國民黨採用的樣本數較大。根據目前國民黨內參民調結果顯示，北北基地區領先幅度大，中彰投小贏一些，南部地區則輸相對多一點。他也強調，朱立倫在開會時告訴大家，上藍白破局，登記後隔日就開始做內參民調，這次是第一次領先，「我們不需要去騙別人，因為是我們（是）內參，而且樣本數多，我們在交叉分析裡面才可以看到一些真實的狀況。」

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