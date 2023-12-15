選票分裂？郭正亮曝南部聲音：立委投民進黨 但總統不投賴清德
美麗島電子報14日公布第89波大選追蹤民調，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以29.5%居次，雙方差距擴大到5.7個百分點，柯盈配支持度為19%，持續墊底。前立委郭正亮14日在節目中透露，南部選情似乎開始產生分裂選票，「我有聽到另外一種聲音，在南部有些人的立委是要投給民進黨的，但總統不會投給賴清德」。
前立委郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》表示，「現在的民調有一個很奇怪的現象，就是並沒有懸殊的領先差距，過去蔡英文在雲嘉南以南幾乎都超過60%，台南則有67%，這個現象今年絕對沒有，賴清德可能在高屏會開得不錯，大概可能破50%，賴清德在台南的盤已經破了，它已經不是一塊鐵板」。
談及台南選民結構變化，郭正亮以台南市市長選舉結果為例，認為民進黨在台南的鐵板區已破，且該現象並非一朝一夕，「已經很久了」；他甚至表示：「我有聽到另外一種聲音，在南部有些人的立委是要投給民進黨的，但總統不會投給賴清德」。
郭正亮也指出，目前民進黨立委候選人的競爭激烈，在台南包括14個區在內的民調，都在5%左右的差距，「非常可怕，很近，一翻就過了，最後一個禮拜的氛圍變得很重要」。
相對於侯友宜在新北市是本命區，台南一向也是賴清德視為鐵票區的關鍵區域，過去蔡英文曾在台南的得票率超過67%，民進黨喊出這次總統大選，賴清德在台南得票率要衝破7成；藍營則請綠營「躺著選」，開票結果會將綠地變藍天，藍白大軍也將在本周六直攻台南。
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