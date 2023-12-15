蕭美琴引進SOA…若進入巷戰 陳世軒：基本上台灣年輕人game over

國民黨立法委員候選人徐巧芯、張斯綱及游淑慧昨(14)日召開記者會指出，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間引介「美國精神」（Spirits of America，SOA）組織來台，意圖販賣戰爭恐懼、要求「台灣打血腥內戰、都市巷戰」，他們還喊「今日烏克蘭、明日台灣」。民眾黨籍新北市議員陳世軒昨日在節目中回應此事，表示以現階段國軍訓練戰力評估，「當進入巷戰 ，基本上台灣年輕人game over！」。

國民黨立法委員候選人徐巧芯等人質疑民進黨是否願意配合SOA巷戰，陳世軒昨日在政論節目《TVBS戰情室》中回應此事，表示年僅27歲的他，也服過4個月的兵役，當被主持人問到是否贊成SOA來台灣，訓練台灣國軍打巷戰，陳世軒回答道：「我很清楚知道我們的訓練當進入巷戰 ，基本上game over！」。

陳世軒談及SOA的巷戰戰術道：「我很清楚知道我們的訓練，當進入巷戰，基本上game over！」。擷自「TVBS戰情室」影片

陳世軒並說巷戰在台灣的可能性極低，「這根本不可能發生在台灣，如果打到巷戰，我們年輕人就覺得已經完蛋了，討論再多的戰術，和引進各種跟美國買的、在巷戰可以打的武器，都已經是多談的了」。

對徐巧芯指稱蕭美琴引進SOA，外交部深感遺憾，表示把SOA形容成恐怖的民兵組織推手，明顯為選舉造勢，將此有意義的交流，扭曲成要求台灣打血腥內戰、都市巷戰，販賣恐慌，對台灣的傷害更大。

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