傳余天不滿賴清德輔選神隱 媒體人爆內幕：跟「這件事」有關

2024總統選舉倒數29天，三組候選人積極衝刺拉票，媒體人黃揚明卻透露，民進黨候選人賴蕭配出現隱憂，就是擔任賴清德新北競總主委的立委余天近期神隱，11月4日後就未再出現造勢場，而且臉書也久未更新，原因「當然與民進黨的不分區名單有關」。

媒體人黃揚明14日在臉書發文寫道，綠營的朋友向他透露一個隱憂，就是擔任賴清德新北競總主委的立委余天已經好一陣子沒有出現在造勢場了。黃表示，余天最近一次公開現身民進黨造勢會與賴清德同台，是11月4日新北競總成立時，而之後的11月25日李坤城與賴清德的聯合競總成立會、12月8日賴與李的合體造勢會，余天都缺席，甚至是13日賴清德競總舉辦的「新北市黃金週造勢擴大動員會議」，余天同樣缺席會議，由總幹事吳秉叡代理主持，並且余的臉書也同樣久未更新。

黃表示，2018年三重立委高志鵬因案入獄，余天臨危受命再披戰袍補選當選，並順利連任第10屆立委，是民進黨雲林以北唯二當選的黨籍立委之一，一直為民進黨固守著三重這塊綠營保壘至今。

但在今年初時，余天已決定不再連任，交棒給現任議員李坤城，也不避諱的表明想轉戰不分區立委，並且在8月、10月與賴清德同框的場合公開表態爭取提名，但未獲賴承諾，11月4日新北競總成立，余天演講時還特地說自己已「報名」不分區，積極為民進黨爭取政黨票。

沒想到，11月15日民進黨中執會通過的不分區名單，余天並未入列，而且事前黨內也無人與他先行溝通，令他非常失望，退出輔選行列，甚至還一度傳出他有意辭去賴新北競總主委、退出民進黨。

黃揚明表示，綠營對余天的消極輔選態度很傷腦筋，也透過管道告知賴清德，據悉賴日前曾致電余天安撫，並允諾讓他先休息一下。眼看藍營地方派系陸續歸隊，民進黨輔選團隊當然希望余天能儘速歸隊，但解鈴還需繫鈴人，端看賴清德的拆彈技巧是否得宜了。

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