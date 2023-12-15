綠要防到最後！郭正亮示警「這群人恐轉向」：民進黨有麻煩了

美麗島電子報第89波民調昨天(14日)出爐，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以29.5%居次，雙方差距擴大到5.7個百分點，柯盈配支持度為19%，雖有微幅反彈但仍持續墊底。對此，前立委郭正亮分析，現在民調有兩種，示警民進黨恐「永遠都要防到最後」，還有侯友宜的雙北選區也岌岌可危。

郭正亮在節目「新聞大白話」指出，目前的民調大概分成兩類，一種很明顯就是賴清德和侯友宜在爭奪，柯文哲支持度大概都沒到20％，但如果去看另一種民調，就變成賴清德第一，侯友宜、柯文哲成為麻花捲，這也是賴清德最喜歡看到的局面，郭正亮表示自己比較相信第一種會發生。

但如果第一種局面真的發生，那民進黨就會比較麻煩，因為民進黨就得「防到最後」，可能會有轉向或是棄保的問題，也或者會出現「分裂投票」，像是有些選民立委不分區是支持民眾黨，可能就會變成支持在野黨多數的情況。

郭正亮也警告侯友宜有「兩個地區」要注意，分別是新北和北市，新北市的部分贏的非常少，台北市則是大輸，這兩個地方又都是國民黨執政，「感覺沒什麼道理」，侯友宜如果新北沒有贏，很難去補南部輸的票，新北和台北的人數很多，新北一定要操兵。

分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在6個百分點內，柯盈配維持第三名，但已出現觸底反彈，較上回民調上升約2個百分點。美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。

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