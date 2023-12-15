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沈富雄看14日民調：柯文哲仍未觸底 沒有這麼高

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄預測柯盈配支持度仍未觸底，「還會再掉下去，他沒有這麼高」。記者季相儒／攝影
沈富雄預測柯盈配支持度仍未觸底，「還會再掉下去，他沒有這麼高」。記者季相儒／攝影

美麗島電子報昨(14)日公布第89波民調，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以29.5%居次，雙方差距擴大到5.7個百分點，柯盈配支持度為16.8%，持續墊底。前立委沈富雄昨日在節目中大膽預測，柯盈配支持度仍未觸底，且「還會再掉下去，他沒有這麼高」。

沈富雄14日在政論節目《TVBS戰情室》中分析美麗島電子報民調變化，並以台股五日均線的滾動式變化比喻美麗島電子報的三日均線滾動式民調，讓他預測柯文哲支持度是否會觸底反彈，說出：「我跟你保證，柯文哲還會再掉下去，他沒有這麼高」之語。

沈富雄說，以近期幾波民調結果，賴清德掉下的幾波都沒有回到柯文哲，反而有一點回到侯友宜，但很大的一部分變成不表態，他認為：「變成觀望的族群，就是給趙少康跟侯友宜最後一個月最大的希望」。

沈富雄談及侯友宜的支持度時，也憂心沖沖地認為，侯友宜目前的民調態勢是「跌多漲少」，「支持率平盤不動，這是很虛的結果」，而根據民調交叉分析結果，沈富雄則認為，國民黨的支持度在中彰投以南、也包括中彰投都不好，此外尚有還有婦女票、年輕票及中立票都落後，「這樣的特性代表侯康配這一組沒有熱情」。

針對美麗島民調結果，侯友宜表示，民調作為「參考用」，他對選舉有信心，強調一定會贏，在最後一哩路一定拚到贏。而針對民調結果吊車尾，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊近日也公布內參民調，表示民進黨賴蕭配29.9％，民眾黨柯盈配27.6％，國民黨侯康配24.3％，柯盈配僅落後賴蕭配。

2024選舉 2024總統選舉 民調 侯友宜 柯文哲 賴清德 選情評論

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