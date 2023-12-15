決戰南台灣…侯直搗高雄 賴嚴陣以待 柯首場造勢

總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜強攻南台灣，連續兩天重兵集結高雄掃街，侯友宜說，他是南部囡仔，最後一里路就從南部開始贏回台灣；侯來勢洶洶，民進黨總統候選人賴清德嚴陣以待，投票前黃金周將從屏東出發掃街，再回防北部，對南部大票倉不敢掉以輕心。藍綠陸戰大拚場，民眾黨總統候選人柯文哲則靠年輕人擴散；藍綠白主帥分秒必爭拚選戰。

侯橫掃八個行政區

侯友宜啟動十九天全台車隊掃街，首站高雄出發馬拉松車隊橫掃八個行政區，象徵「八仙過海」，後援會總會長王金平陪同，展現團結氣勢。王金平表示，一月七日在高雄還要辦一場三萬人挺侯友宜造勢大會，原表態挺鴻海創辦人郭台銘的南投縣議長何勝豐，原則上已溝通好了，也預告彰化縣議長謝典霖十二月廿五日會宣布支持侯友宜。

決戰衝刺，首站前進高雄深綠區，侯友宜自信滿滿地說，「人家都說南部綠到出汁，我看嘸影（不見得）」。拜票時，有鄉親從店裡跑出來對他比「ＯＫ」，有人在樓上對他喊「侯友宜ＯＫ！三號！」連美容院師傅也跑出來比手勢為他加油，讓他感受到南部鄉親的疼惜。

民進黨總統候選人賴清德（右三）昨天拜會新北淡水一信理事主席麥勝剛（左二），外界質疑拔樁；綠營稱是「禮貌性拜會」，地方人士認為是產業界拜會。（中央社）

賴淡水引拔樁聯想

侯友宜昨天前進高雄大規模掃街，直搗民進黨大本營，今抵雲林繼續衝刺。賴清德昨與黨籍立委候選人何博文拜訪淡水第一信用合作社，理事主席麥勝剛、總經理劉啟超一同迎接，麥長期支持國民黨，引發拔樁聯想。

賴清德接下來將面對政見發表會、四天三夜環島及總統候選人辯論。據了解，對於在野黨可能猛攻的南部光電等議題，賴陣營已開始準備，周末行程也全排滿。

賴陣營已大致擬定最後的衝刺規畫，將以陸戰凝聚基本盤為主，再積極準備巷戰。選前之夜也暫定先回台南本命區造勢，再到新北市，民進黨內部認為頗有「決戰南台灣」的意味。

民眾黨總統候選人柯文哲（左）昨天在金門廟口開講，要把理念和政見講得更清楚。記者蔡家蓁／攝影

柯網路宣傳拚擴散

柯文哲陣營資源不足、缺乏地方組織經營，近期加強空戰，自製KPTV網路節目宣傳，密集接受專訪。廟口開講則由柯與不分區立委候選人黃國昌兵分兩路，要把理念跟政見講得更清楚，守住空戰優勢，並希望透過年輕人強化擴散效應，讓選票極大化，周六將在台南舉辦首場大造勢，一月起啟動全台掃街。

投開票所數量創高

【記者劉宛琳／台北報導】行政院長陳建仁昨在行政院會聽取「第十六任總統副總統及第十一屆立法委員選舉相關事宜」報告後表示，此次選舉投開票所數量高達一萬七七九五處，為歷年之最，選務規畫及維安難度也相對較高，已請中選會協同內政部詳加盤點檢查各作業環節，預先擬定與演練各類突發狀況的因應對策，確保選舉順利完成。

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