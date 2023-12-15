專家觀選／成之約：勞動政策 缺乏前瞻規畫

勞保年金改革是最迫切議題，但三組總統候選人都冷處理，只提持續撥補、政府負最終給付責任；這只是避免勞保財務繼續惡化的其中一項對策，要不要繳多、少領、延後退？年金給付計算是不是終身？目前候選人不太可能碰，畢竟動輒得咎，但未來上任，會是不可迴避的重中之重。

台灣現階段與未來勞動市場面臨幾個關鍵因素。第一是人口結構轉變的衝擊，少子化、勞動力高齡化、人口數量減少不可逆轉；第二是數位化發展的衝擊，兩者間相互關聯。面對勞動力不足，引進外籍勞工只是短中期作法，應透過自動化、智慧化技術與機器設備作為中長期規畫。

台灣以中小企業居多，投資自動化、智慧化設備緩步，政府對中小企業的協助需要加快速度，這雖然不盡然是勞動政策，但人口結構改變速度遠比自動化發展來得快，不趕快協助、鼓勵企業投資提升，自動化腳步就會落在人口老化、勞動力不足之後。

第三個關鍵因素是氣候變遷產生的衝擊。世界各國都制定淨零碳排目標，追求凈零過程，行業規模縮減，除了勞工面對轉業、再就業壓力，當能源價格提高，勞工薪資卻無法成長，很多勞工應付通膨也會影響生計。再來，台灣是出口導向國家，當供應鏈重組，企業發展也會轉型，勞工就業技能也連帶轉變。

現階段跟未來，四個關鍵因素將對產業及勞動市場發展、勞工就業有很大影響，目前總統候選人提出的勞動政策不夠有前瞻性，因應AI數位發展、氣候變遷下的公正轉型、人才培育戰略、就業權益保障都沒有完整規畫，但這些挑戰已經來臨，若不處理，也規避了應承擔的歷史使命。（口述／政大勞工研究所教授成之約、整理／記者葉冠妤）

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