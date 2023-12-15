冷眼集／執政傲慢 賴清德真以為躺著能贏

教育是百年大計，攸關國家未來興衰，尤其在少子化浪潮下，預估二○二八年學生僅剩十七點二萬人。高教海嘯即將席捲，教團、家長團體無不憂心忡忡，偏偏民進黨總統候選人賴清德缺席教團舉辦的座談會，讓人看到民進黨執政的傲慢。

今年大選年，教育及家長團體先後舉辦多次記者會向三位總統候選人喊話，希望盡速提出實質教育政策與規畫，也透過多次座談公布三陣營對教育議題的回應，其中，對於賴清德在行政院長及副總統任內蔡政府推動的雙語教育、一○八課綱、學習歷程檔案表達過質疑。

教育第一線人員及家長對政府教育政策有所質疑，賴清德難道不該要出面捍衛蔡政府的政績？在座談會舉辦的前一晚臨時通知不出席也不派員參加，難怪教團氣得直呼不被尊重。

賴清德的「缺席」，並非第一次，日前國際氣候發展智庫舉辦氣候辯論會，邀請三黨總統候選人參與，同樣因賴清德表示「從未表示要出席」而讓辯論破局，主辦單位最後只好播放紀錄片「山椒魚來了」來撐場。

賴頻缺席不利於己的「場子」，讓相關團體不禁質疑「真當自己躺著選就能贏」？

總統大選逐漸加溫，藍綠白總統候選人有的空有政策口號沒有做法，也有一直批評卻沒有解方，他們要把台灣帶到哪個方向？教育政策有什麼願景？想怎麼改革？選民依舊霧煞煞，唯一看到的就是各種不斷加碼的大撒幣，不見百年樹人的高度與格局。距離大選不到一個月，難道不需要給「缺席者」一個教訓？

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