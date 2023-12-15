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賴清德遭指為性侵犯要國賠 提告粉專
臉書粉專不禮貌鄉民團發文稱，犯下性侵殺人的許男案發前，曾因衝撞警察被流彈打致癱瘓，時任立委的民進黨總統候選人賴清德曾為許家開記者會，家屬要求國賠，遭賴辦批評是惡意扭曲並提告。國民黨立委候選人林國春昨表示，當時警方被要求國賠五千萬元，警分局長還被賴清德叫去立法院，他嚴厲譴責賴打擊基層警察士氣。
國民黨立委林為洲說，賴營告粉專，但該貼文「有任何一字是誹謗嗎？」該文也沒說是賴要求國賠，而是說是家屬，這有什麼好告。
民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，這些選舉期間爆料抹黑，惡意扭曲事實，絕不姑息。
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