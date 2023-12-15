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賴清德遭指為性侵犯要國賠 提告粉專

聯合報／ 記者程遠述丘采薇／台北報導
臉書粉專不禮貌鄉民團遭民進黨總統候選人賴清德辦公室批評是惡意扭曲並提告，國民黨立委林為洲（左）、立委候選人林國春（右）昨聲援粉專，要求賴清德道歉。記者程遠述／攝影
臉書粉專不禮貌鄉民團遭民進黨總統候選人賴清德辦公室批評是惡意扭曲並提告，國民黨立委林為洲（左）、立委候選人林國春（右）昨聲援粉專，要求賴清德道歉。記者程遠述／攝影

臉書粉專不禮貌鄉民團發文稱，犯下性侵殺人的許男案發前，曾因衝撞警察被流彈打致癱瘓，時任立委的民進黨總統候選人賴清德曾為許家開記者會，家屬要求國賠，遭賴辦批評是惡意扭曲並提告。國民黨立委候選人林國春昨表示，當時警方被要求國賠五千萬元，警分局長還被賴清德叫去立法院，他嚴厲譴責賴打擊基層警察士氣。

國民黨立委林為洲說，賴營告粉專，但該貼文「有任何一字是誹謗嗎？」該文也沒說是賴要求國賠，而是說是家屬，這有什麼好告。

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，這些選舉期間爆料抹黑，惡意扭曲事實，絕不姑息。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 國賠 林國春 林為洲 性侵

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