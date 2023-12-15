聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭控密會戰爭白手套 蕭美琴批烏龍

聯合報／ 記者鄭媁陳熙文／台北報導
民進黨副總統候選人蕭美琴。記者胡經周／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴。記者胡經周／攝影

國民黨台北市立委候選人徐巧芯昨天指出，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，曾在雙橡園會晤美國非營利組織「美國精神（ＳＯＡ）」，並承諾會正式引介國防部全民動員署與其聯繫，她質疑，台灣是要戰爭了嗎？蕭美琴昨出席新書發表會受訪時則回應「這指控還滿烏龍的」。

徐巧芯等人昨舉行「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會。徐巧芯指出，蕭美琴去年八月在美會晤ＳＯＡ創辦人Jim Hake，及國際營運長Wayne Zinn，主題是ＳＯＡ組織在烏克蘭的工作，以及如何擴大在台運作。

徐巧芯指出，Jim Hake要求蕭美琴引介國防部全動署及數位發展部的聯繫窗口，ＳＯＡ稱要「及早部署」，因應「台灣若干年內恐面臨中國武力犯台危機」。徐巧芯說，ＳＯＡ是唯一得到美國國會認可，並經國防部批准，操作模式是提前進入戰爭高風險地區，介入當地政府國防政策，建立民兵或類似團體。

賴清德競選總部發言人戴瑋姍說，國民黨近日接二連三的烏龍爆料，再次證實真的是選情告急，只好透過抹黑、捕風捉影等低劣手段來試圖影響選情，也影響台美關係

2024選舉 2024總統選舉 徐巧芯 蕭美琴 賴清德 台美關係 戴瑋姍

延伸閱讀

印太經濟架構首輪名單未見台灣 蕭美琴：不是每個國家能抗壓中國

蕭美琴：兩岸對話的門是開的 但台灣一定要有實力

面對兩岸 蕭美琴：台灣必須做好風險控管

喊蔡總統、賴清德「相處得非常好」 蕭美琴：沒有外界想像的很多問題

相關新聞

決戰南台灣…侯直搗高雄 賴嚴陣以待 柯首場造勢

總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜強攻南台灣，連續兩天重兵集結高雄掃街，侯友宜說，他是南部囡仔，最後一里路就從南...

國民黨大選戰略 南侯北趙阻賴蕭南票北補

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康昨分進合擊，侯前進高雄，今到雲林，重心放在南台灣。趙少康昨早先到新北三峽掃街，中午與青...

趙少康喊話賴清德「你拆老家違建 我辭中廣董座」

大選主帥衝刺，藍綠白副手肩負衝票任務，卻各有包袱。國民黨候選人趙少康是媒體大亨，民進黨主攻他政媒雙棲，趙昨宣布，若賴清德...

選戰筆記／副手搶鏡 對選情加分還扣分？

自從「藍白合」破局之後，總統大選至今仍苦無焦點，未能尋得三黨候選人交集的戰場，反倒是各黨副總統候選人被拱上檯面，成了新聞...

冷眼集／執政傲慢 賴清德真以為躺著能贏

教育是百年大計，攸關國家未來興衰，尤其在少子化浪潮下，預估二○二八年學生僅剩十七點二萬人。高教海嘯即將席捲，教團、家長團...

專家觀選／成之約：勞動政策 缺乏前瞻規畫

勞保年金改革是最迫切議題，但三組總統候選人都冷處理，只提持續撥補、政府負最終給付責任；這只是避免勞保財務繼續惡化的其中一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。