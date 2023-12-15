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遭控密會戰爭白手套 蕭美琴批烏龍
國民黨台北市立委候選人徐巧芯昨天指出，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，曾在雙橡園會晤美國非營利組織「美國精神（ＳＯＡ）」，並承諾會正式引介國防部全民動員署與其聯繫，她質疑，台灣是要戰爭了嗎？蕭美琴昨出席新書發表會受訪時則回應「這指控還滿烏龍的」。
徐巧芯等人昨舉行「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會。徐巧芯指出，蕭美琴去年八月在美會晤ＳＯＡ創辦人Jim Hake，及國際營運長Wayne Zinn，主題是ＳＯＡ組織在烏克蘭的工作，以及如何擴大在台運作。
徐巧芯指出，Jim Hake要求蕭美琴引介國防部全動署及數位發展部的聯繫窗口，ＳＯＡ稱要「及早部署」，因應「台灣若干年內恐面臨中國武力犯台危機」。徐巧芯說，ＳＯＡ是唯一得到美國國會認可，並經國防部批准，操作模式是提前進入戰爭高風險地區，介入當地政府國防政策，建立民兵或類似團體。
賴清德競選總部發言人戴瑋姍說，國民黨近日接二連三的烏龍爆料，再次證實真的是選情告急，只好透過抹黑、捕風捉影等低劣手段來試圖影響選情，也影響台美關係。
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