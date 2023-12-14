藍喊補貼、白挺雙語 綠缺席教育政策會議

藍白接招教團的政策訴求！民眾黨總統候選人柯文哲14日以視訊方式指出，大學學費該漲就漲，雙語教育勢在必行；國民黨副總統候選人趙少康則以預錄影片強調，會加碼托育補助、育兒父母的所得稅扣除，減輕家長育兒的壓力。民進黨總統候選人賴清德本人並未到場，也沒有派代表回應教團的訴求。

國教行動聯盟與全國家長會長聯盟14日舉辦「2024總統候選人教育政策」座談會，邀請各黨候選人回應教育政策的問題，關注「雙語教育」、「品格教育」、「技職教育」與「校園霸凌」等議題。

白：雙語能助AI發展

「有新教育，才有新科技，才能進一步創造新經濟，」柯文哲以視訊連線說，目前台灣面臨少子化的狀況，勞動力短缺，工作也必須要有更高的產值，教育的思考也要從過去「人口紅利」變成「人才紅利」，這其中關鍵就是要創新教育。柯文哲指出，未來老師要學會與人工智慧合作，將時間用於教導AI做不到的事情，如增進品格教育等。

「因為AI出現，現階段還是得要推動雙語教育，」柯文哲解釋說，因為人工智慧是照著資料庫來進行學習，資料庫數據愈龐大，學習速度愈快，而現行資料庫當中，繁體中文的資料僅佔萬分之二，恐導致人工智慧變聰明的速度更慢，因此雙語教育勢在必行。

藍：加碼托育補助

國民黨副總統候選人趙少康則透過預錄影片指出，教育是國家發展的重中之重，為了減輕家長教育的辛勞，0到6歲幼兒托育及讀幼兒園完全免費，自己帶的話每個月還能領一萬元補助；至於6到12歲小學，撫養12歲以下子女的家長所得稅扣除額提高50%，提供全薪的育兒留職津貼。

本次代表侯友宜競選辦公室的前教育部長吳清基，親自到現場闡述國民黨總統候選人侯友宜的教育政策，包括設立緝毒署打造無毒校園；逐年縮減公私立大學的學雜費差距，促成大學公共化的願景，並增加家庭教育經費將預算編列提高至1%。

台北市學校教育產業工會理事長鍾文斌則提問說，目前政府推行「雙語教育」，是否會持續落實？如何處理實務上師生面臨的困境？吳清基回答說，「雙語國家政策很理想，但不夠實際」，像新加坡等雙語國家都有殖民背景，與台灣狀況不同，所以應加強培育英文師資，擴展出國交流等學習機會，以鼓勵學生自主學習，才是正確方式。

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