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德國之聲街訪／走入校園 2024總統大選首投族支持誰？台海和平誰最穩？

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台灣2024總統大選：首投族支持誰？台海和平誰最穩？圖／德國之聲
台灣2024總統大選：首投族支持誰？台海和平誰最穩？圖／德國之聲

台灣年輕人投給誰？最在意什麼議題？台灣即將舉行總統大選，民進黨稱是「民主與專制」的選擇；國民黨說是「戰爭與和平」；民眾黨喊話要「超越藍綠」。這次選舉有超過百萬名首投族，DW走訪台北多所大學了解他們的心聲。

本文章由德國之聲授權提供】

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