吳欣盈街頭開講4分鐘談AI影片曝 網看完驚呼：打出一記爆擊

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈13日晚間在天母SOGO廣場舉辦開講，吳一席對AI發展的看法引發ptt許多網友們的好評。不少人留言認為吳欣盈真的很專業，甚至在QA和現場民眾的互動回答也都「超有料」、「大家有被吳欣盈的回答，嚇到嗎？」、「真的有研究過才講得出來。」

網友在ptt發文，以「吳欣盈今晚街頭開講 冷不防打出一記爆擊」為題，盛讚她「在所有人都沒預料到的情況下，與民眾QA問答時，冷不防的擊出一記暴擊」，並認為她的表現讓人眼睛為之一亮，很認真的一位副總統候選人，而且她能在這樣現場臨時提問的狀況下，具有完整的論述與回應，「非常的有魅力，被圈粉了。」

現場民眾問民眾黨要如何在引導AI發展的政策上，做出一個真正能趕上世界，進步的一個政策？吳回說， 「要IT跟OT去搭配才會安全」，她很多科技圈的朋友在Covid疫情期間「都不敢用健保卡去領口罩」，就像是我們人穿衣服一樣，「你穿上衣沒有穿褲子。」

此外，吳也說，數位跟資訊在未來比黃金跟油還要值錢，民眾黨就是主張繼日韓後成為亞洲第三個導入GDPR（一般個資管理）的國家，就像一個手機App在安卓和iOS系統是可以通用的，「我希望台灣這個部分可以跟國際接軌，然後才能走到這個AI世代。」

網友留言表示，知道吳不是本科專業的，但感覺得出她的認真，即便是論述了一個不是那麼親民的事情，臨場回應也能帶到推動中的法案，滿讓人驚豔的。還有人說「拿這問題去塞唐鳳也未必講的比吳好啦」、「超強，這真的是巷子內會講的話」、「中間參雜英文台語，好聽」、「果然有國際觀。」

不過也有人不埋單，認為她只是描述問題，沒有具體方案，「妳要思考這個題目能打到甚麼TA？不懂」、「簡單來說，講了很多專有名詞柯粉就覺得很厲害」、「空洞的言論也能捧成這樣，AI的應用在哪？怎麼數位轉型，說真的廢話居多。」

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