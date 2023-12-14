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柯文哲搶下選前之夜凱道 媒體人曝驚人巧合：在這造勢連四屆當選

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統候選人柯文哲。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者季相儒／攝影

2024選前之夜再度上演凱達格蘭大道路權爭奪戰，各陣營諜對諜，最後民眾黨成功奪下，但民進黨搶走前三天布置期路權，形成干擾；國民黨全數落空，將在總統候選人侯友宜本命區，在板橋第一運動廣場舉辦選前之夜。資深媒體人黃揚明指出，過去四屆總統大選，很巧的都是在凱道辦選前之夜的候選人當選，民眾黨柯文哲這回搶到路權，是否延續「連莊魔咒」值得觀察。

黃揚明13日在臉書發文指出我國總統大選在凱達格蘭大道舉辦選前之夜的大型造勢活動，是自2008年開始，當年3月21日凱道由國民黨的「馬蕭配」舉辦造勢，之後2012年1月13日由國民黨的「馬吳配」、2016年1月15日由民進黨的「英仁配」、2020年1月10日由民進黨的「英德配」舉辦。

黃揚明說，很巧的是，四屆都是在凱道辦選前之夜的候選人當選，「因此柯文哲搶到凱道選前之夜的路權，是非藍非綠陣營的第一人，是否能讓凱道選前之夜勝選的『連莊魔咒』延續，也值得觀察」。

不過黃揚明也提醒，四年前是第一次選前兩天藍綠在凱道接力舉辦大型造勢，而一般認為前高雄市長韓國瑜2020年1月9日的大型造勢場面驚人，反而催出了綠營危機意識，因此隔天綠營對手蔡英文造勢活動人潮更多，且大量年輕人在造勢活動後擠滿高鐵、台鐵車站及客運站，果然蔡英文就飆出了空前的817萬票而連任。

黃揚明認為，接下來可以觀察，已搶到明年1月9日～1月11日三天凱道路權的民進黨賴清德陣營，會不會想在1月11日在凱道辦大型造勢，重演四年前的韓國瑜效應。

2024年總統大選剩不到30天，TVBS最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」支持度為36%，略升2個百分點；國民黨「侯康配」支持度為32%，也略增1個百分點；而民眾黨「柯盈配」支持度為22%，略降1個百分點，跌至5月調查以來低點。此外，未決定的選民比例減少至9%。

2024選舉 2024總統選舉 選前之夜 凱道路權 賴清德 侯友宜 柯文哲 選情評論

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