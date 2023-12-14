柯文哲搶下選前之夜凱道 媒體人曝驚人巧合：在這造勢連四屆當選

2024選前之夜再度上演凱達格蘭大道路權爭奪戰，各陣營諜對諜，最後民眾黨成功奪下，但民進黨搶走前三天布置期路權，形成干擾；國民黨全數落空，將在總統候選人侯友宜本命區，在板橋第一運動廣場舉辦選前之夜。資深媒體人黃揚明指出，過去四屆總統大選，很巧的都是在凱道辦選前之夜的候選人當選，民眾黨柯文哲這回搶到路權，是否延續「連莊魔咒」值得觀察。

黃揚明13日在臉書發文指出，我國總統大選在凱達格蘭大道舉辦選前之夜的大型造勢活動，是自2008年開始，當年3月21日凱道由國民黨的「馬蕭配」舉辦造勢，之後2012年1月13日由國民黨的「馬吳配」、2016年1月15日由民進黨的「英仁配」、2020年1月10日由民進黨的「英德配」舉辦。

黃揚明說，很巧的是，四屆都是在凱道辦選前之夜的候選人當選，「因此柯文哲搶到凱道選前之夜的路權，是非藍非綠陣營的第一人，是否能讓凱道選前之夜勝選的『連莊魔咒』延續，也值得觀察」。

不過黃揚明也提醒，四年前是第一次選前兩天藍綠在凱道接力舉辦大型造勢，而一般認為前高雄市長韓國瑜2020年1月9日的大型造勢場面驚人，反而催出了綠營危機意識，因此隔天綠營對手蔡英文造勢活動人潮更多，且大量年輕人在造勢活動後擠滿高鐵、台鐵車站及客運站，果然蔡英文就飆出了空前的817萬票而連任。

黃揚明認為，接下來可以觀察，已搶到明年1月9日～1月11日三天凱道路權的民進黨賴清德陣營，會不會想在1月11日在凱道辦大型造勢，重演四年前的韓國瑜效應。

2024年總統大選剩不到30天，TVBS最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」支持度為36%，略升2個百分點；國民黨「侯康配」支持度為32%，也略增1個百分點；而民眾黨「柯盈配」支持度為22%，略降1個百分點，跌至5月調查以來低點。此外，未決定的選民比例減少至9%。

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