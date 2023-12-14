若明天投票…納入中間選民及不投票者 蔡正元：「他」能當選

距離2024總統大選投票日剩下不到一個月，前立委蔡正元昨(13)日在節目中預測總統大選，他坦言從民調來看，若無重大改變，「賴清德在明天投票就當選了」。

蔡正元昨(13)日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「從這幾個民調來看，剩下30天的努力，如果沒有什麼重大改變的話，賴清德在明天投票就當選了，因為他在所有投票內都維持著一定的差距，他的趨勢一直都如此」。

蔡正元說，若照往年總統大選投票率未達8成的情況看，在扣掉中間選民及未決定者的比數，可將各組候選人民調結果的得票率除以0.92，差距拉大後，預計賴蕭配在誤差範圍內仍是當選的結果。

蔡正元分析，賴清德即便是在民調的誤差範圍內都沒有輸過，這表示會形成長期趨勢，這也是為何剛開始藍白一定要合的原因。

蔡正元最後呼籲希望政黨輪替的人要自動產生「安哲秀現象」，國民黨也要釋出善意，侯陣營在剩下30天務必強打聯合政府的口號，希望當選後能從在野陣營的藍、白政府裡面找人。

針對民調結果，國民黨主席朱立倫昨日表示，自從「侯康配」成形後藍軍士氣大振，國民黨的內参滾動式民調已來到黃金交叉，領先民進黨「賴蕭配」0.8個百分點。

而民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊，近日也公布內參民調，表示民進黨賴蕭配29.9％，民眾黨柯盈配27.6％，國民黨侯康配24.3％，柯盈配僅輸賴蕭配居次。國民黨立委則認為民眾黨拿出一份眾人皆醉他獨醒的民調，民調不該被文宣化和工具化。

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