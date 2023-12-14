快訊

97歲前參謀總長劉和謙病逝 國防部將協助辦理後事

iPhone 15「延緩電池衰退」限制充電80%有用？他用3個月電池健康度結果曝

缺席挨轟！59團體開教育座談會 賴陣營臨時通知不派員…教團：錯愕、遺憾

若明天投票…納入中間選民及不投票者 蔡正元：「他」能當選

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡正元預測總統大選當選人為賴清德，他坦言：「這幾個民調來看，剩下30天的努力，如果沒有什麼重大改變的話，賴清德在明天投票就當選了」。本報系資料照片
蔡正元預測總統大選當選人為賴清德，他坦言：「這幾個民調來看，剩下30天的努力，如果沒有什麼重大改變的話，賴清德在明天投票就當選了」。本報系資料照片

距離2024總統大選投票日剩下不到一個月，前立委蔡正元昨(13)日在節目中預測總統大選，他坦言從民調來看，若無重大改變，「賴清德在明天投票就當選了」。

蔡正元昨(13)日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「從這幾個民調來看，剩下30天的努力，如果沒有什麼重大改變的話，賴清德在明天投票就當選了，因為他在所有投票內都維持著一定的差距，他的趨勢一直都如此」。

蔡正元說，若照往年總統大選投票率未達8成的情況看，在扣掉中間選民及未決定者的比數，可將各組候選人民調結果的得票率除以0.92，差距拉大後，預計賴蕭配在誤差範圍內仍是當選的結果。

蔡正元分析，賴清德即便是在民調的誤差範圍內都沒有輸過，這表示會形成長期趨勢，這也是為何剛開始藍白一定要合的原因。

蔡正元最後呼籲希望政黨輪替的人要自動產生「安哲秀現象」，國民黨也要釋出善意，侯陣營在剩下30天務必強打聯合政府的口號，希望當選後能從在野陣營的藍、白政府裡面找人。

針對民調結果，國民黨主席朱立倫昨日表示，自從「侯康配」成形後藍軍士氣大振，國民黨的內参滾動式民調已來到黃金交叉，領先民進黨「賴蕭配」0.8個百分點。

而民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊，近日也公布內參民調，表示民進黨賴蕭配29.9％，民眾黨柯盈配27.6％，國民黨侯康配24.3％，柯盈配僅輸賴蕭配居次。國民黨立委則認為民眾黨拿出一份眾人皆醉他獨醒的民調，民調不該被文宣化和工具化。

2024選舉 2024總統選舉 民調 投票率 賴清德 藍白合 柯文哲 選情評論

延伸閱讀

郭正亮：老家爭議對賴清德產生雙重傷害 中間選民變不表態

吳欣盈年輕族群趕票效應發酵？ 張益贍：回國後民調恐續崩

近日民調豬羊變色 沈富雄：藍營砲火應對準綠營的「保守戰」

蔡正元：趙少康是侯友宜的貴人 副手幫正手加這麼多

相關新聞

ET最新民調／賴蕭降、侯康升 差距縮小到2.8個百分點

ETtoday今天公布最新民調，2024總統大選支持度，民進黨賴蕭配支持度 37.6%，侯康配支持度 34.8%，柯盈配...

美麗島民調／賴蕭配持續領先 柯盈配觸底反彈仍墊底

美麗島電子報今天公布最新民調，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以29.5%居次，雙方差距擴大到5.7個百分點，柯盈配支持...

柯文哲搶下選前之夜凱道 媒體人曝驚人巧合：在這造勢連四屆當選

2024選前之夜再度上演凱達格蘭大道路權爭奪戰，各陣營諜對諜，最後民眾黨成功奪下，但民進黨搶走前三天布置期路權，形成干擾；國民黨全數落空，將在總統候選人侯友宜本命區，在板橋第一運動廣場舉辦選前之夜。資深媒體人黃揚明指出，過去四屆總統大選，很巧的都是在凱道辦選前之夜的候選人當選，民眾黨柯文哲這回搶到路權，是否延續「連莊魔咒」值得觀察。

郭正亮：老家爭議對賴清德產生雙重傷害 中間選民變不表態

郭正亮認為賴蕭配支持度連跌三日，「賴清德卡住了」，直言賴蕭配無法推出創新的政策，近日的萬里老家爭議又給人「寬以律己，嚴以待人」的感覺，讓部分選民轉變成「不表態選民」。

若明天投票…納入中間選民及不投票者 蔡正元：「他」能當選

距離2024總統大選投票日剩下不到一個月，前立委蔡正元昨(13)日在節目中預測總統大選，他坦言從民調來看，若無重大改變，「賴清德在明天投票就當選了」。

凱道路權大戰熬夜、拚手速 蔣萬安：將評估公平機制

台北市路權於30天前開放申請，2024「選前之夜」場地昨天零時開放登記，再度上演凱達格蘭大道路權爭奪戰，各陣營「諜對諜」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。