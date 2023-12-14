「中國知道我不搗蛋」柯文哲主張延續ECFA

總統大選，兩岸議題備受關注。民眾黨總統候選人柯文哲昨天一連接受三家網路節目專訪表示，他跟中國大陸交手多次，中國知道他不會搗蛋，只要關係好的話就可以談，因為中國知道他的風格，不管對美國或中國，原則就是no surprise（沒有意外）。

柯文哲提及，先前到日本訪問時，對方很明確告訴他，台灣要加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）難度高；他認為，台灣不如先申請加入中國主導的ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定），看看中國會出什麼招再說。柯文哲也主張延續ＥＣＦＡ，前提是要先制定兩岸協議監督條例，法案通過後再啟動談判。

針對中美台關係，柯文哲指出，他很意外美國人對於蔡英文總統的外交路線是滿意的，所以蔡跟美國維持良好關係，未來他若當選總統，外交路線會維持蔡總統路線，但對應中國的關係要改變。

柯文哲擔任台北市長任內舉辦過八次雙城論壇及台北世大運，他跟中國交手多次，所以中國知道他是有信用的人，雖然有時候中國對他講的內容不太喜歡，但至少中國知道他不會搗蛋，也不會成為頭痛人物，他跟中國交手過，還是有差。他分享與中國交手經驗說，中國的觀念是，關係好一切都好談，關係不好一切不能談，這就是他堅持要辦雙城論壇的原因。

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨被問到，自己有錢人的形象，讓柯文哲年輕人支持度下滑？吳欣盈表示，蔡英文總統家世背景也很好，但不會因此質疑蔡總統對台灣想做的改變、服務的熱忱。

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