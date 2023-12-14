聽新聞
test
0:00 / 0:00

「中國知道我不搗蛋」柯文哲主張延續ECFA

聯合報／ 記者林縉明歐陽良盈／台北報導
民眾黨總統候選人柯文哲。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者季相儒／攝影

總統大選，兩岸議題備受關注。民眾黨總統候選人柯文哲昨天一連接受三家網路節目專訪表示，他跟中國大陸交手多次，中國知道他不會搗蛋，只要關係好的話就可以談，因為中國知道他的風格，不管對美國或中國，原則就是no surprise（沒有意外）。

柯文哲提及，先前到日本訪問時，對方很明確告訴他，台灣要加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）難度高；他認為，台灣不如先申請加入中國主導的ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定），看看中國會出什麼招再說。柯文哲也主張延續ＥＣＦＡ，前提是要先制定兩岸協議監督條例，法案通過後再啟動談判。

針對中美台關係，柯文哲指出，他很意外美國人對於蔡英文總統的外交路線是滿意的，所以蔡跟美國維持良好關係，未來他若當選總統，外交路線會維持蔡總統路線，但對應中國的關係要改變。

柯文哲擔任台北市長任內舉辦過八次雙城論壇及台北世大運，他跟中國交手多次，所以中國知道他是有信用的人，雖然有時候中國對他講的內容不太喜歡，但至少中國知道他不會搗蛋，也不會成為頭痛人物，他跟中國交手過，還是有差。他分享與中國交手經驗說，中國的觀念是，關係好一切都好談，關係不好一切不能談，這就是他堅持要辦雙城論壇的原因。

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨被問到，自己有錢人的形象，讓柯文哲年輕人支持度下滑？吳欣盈表示，蔡英文總統家世背景也很好，但不會因此質疑蔡總統對台灣想做的改變、服務的熱忱。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 蔡英文 雙城論壇 兩岸協議監督條例

延伸閱讀

吳欣盈天母開講近全台語 群眾喊「you are the best」她靦腆回應

酸柯文哲「沒屁股吃瀉藥」被綠高層罵 張茂楠道歉：收回發言

柯文哲年輕票鬆動 陳智菡：藍白合對民眾黨路線產生憂慮

柯文哲批「內湖交通沒救」 王國材回酸：當市長8年怎不做？

相關新聞

以副總統身分入校園 賴清德挨批「不對稱作戰」

國民黨副總統候選人趙少康原規畫五場「少康戰情室校園ＬＩＶＥ版」與學校青年交流政見，卻有四間學校卡關；民進黨總統候選人賴清...

選戰筆記／揮灑執政資源 民進黨就是不懂避嫌

北一女一二○周年校慶，北一女樂儀旗隊和日本橘高校吹奏樂部同台演出，成為吸睛焦點，民進黨總統候選人賴清德也來共襄盛舉，總統...

選前之夜…侯新北辦晚會 柯奪凱道路權

二○二四選前之夜，再度上演凱達格蘭大道路權爭奪戰，各陣營諜對諜。昨天凌晨零時開搶，民眾黨手刀搶下凱道，但民進黨搶走前三天...

侯友宜高澎掃街開跑 朱立倫稱民調翻轉

國民黨總統候選人侯友宜掃街開跑，昨天連趕澎湖、高雄，陪同黨籍立委候選人造勢。國民黨主席朱立倫昨在中常會指出，自從「侯康配...

趙少康推內閣制 「否則辭副總統」

繼民進黨副總統候選人蕭美琴後，國民黨副總統候選人趙少康昨天也踏入政大校園。面對學生提問，趙少康宣示自己推動內閣制的決心，...

賴清德喊加薪減稅少負擔

民進黨總統候選人賴清德接受華視新聞「總統先生請回答」專訪昨晚播出，他表示，未來會秉持加薪、減稅、少負擔這三個基本原則，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。