賴清德喊加薪減稅少負擔

民進黨總統候選人賴清德接受華視新聞「總統先生請回答」專訪昨晚播出，他表示，未來會秉持加薪、減稅、少負擔這三個基本原則，加強對年輕人的照顧。

至於民眾黨總統候選人柯文哲質疑賴清德萬里老家違建爭議，認為這是「誠信問題」，賴清德強調，「我誠信沒有問題，我講的每一句話都是事實」。他表示，礦區內的房子沒有一家有特權，只有滿屋子的辛酸，「我們從來都沒有要求特殊待遇，那也希望不要對我們特別對待，依法公平就好」。

賴清德在電視專訪也重申，他若當選，是爆發戰爭機率最小的候選人，呼籲選民要「走對的路，選對的人」，做出正確的選擇。

民進黨秘書長許立明昨天在民進黨中常會表示，很擔心「架空台灣」的效應，即便正副總統候選人賴清德、蕭美琴順利當選，國民黨還有非常廣大的村里長和十四位縣市首長，倘若國會無法過半，曾經走入香港中聯辦的韓國瑜當選立法院長，國際民主盟友會如何看待台灣？屆時國防自主、經濟自主將受到嚴重威脅。許立明在中常會提醒黨內，選戰最後卅天，選情千變萬化，沒有任何鬆懈的空間。

但民進黨人士說，賴清德至今已跑了台灣四圈，另規畫「唱土地的歌，拚我們的夢」環島拼字活動、黃金周全台晚會與大車掃，總計全台將跑過六輪，仍非常有希望國會席次過半。

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