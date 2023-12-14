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趙少康推內閣制 「否則辭副總統」
繼民進黨副總統候選人蕭美琴後，國民黨副總統候選人趙少康昨天也踏入政大校園。面對學生提問，趙少康宣示自己推動內閣制的決心，更當場喊出當選後若不推動內閣制，即辭職副總統，引發台下學生一陣歡呼。
政大演講現場，學生舉手提問情況相當踴躍。趙少康表示，他離開國民黨卅年，跟國民黨總統候選人侯友宜一樣，皆非傳統認為「ＬＫＫ」的國民黨。趙也力撇親中標籤表示，他赴陸時，曾直言他不喜歡共產黨，更沒有以公職身分接觸過大陸政治人物。
趙少康說，他喜不喜歡不重要，美國總統拜登喜不喜歡大陸國家主席習近平也不重要，兩岸之間還是得溝通，兩岸之間最重要的是和平不打仗；台灣也可跟大陸表態不獨立，但大陸要給台灣什麼？「大陸一窮二白時，什麼都不懂時，統統是台商幫忙。」
趙少康質疑，民進黨成天批國民黨自喪台灣主權，但民進黨執政八年，多了什麼主權？前總統馬英九執政，丟了什麼主權？他也認為，不應畏懼大陸統戰，應積極讓對岸看見台灣優點，讓大陸也想實施台灣制度。
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