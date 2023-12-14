誰民主？藍批鴨霸做主 綠諷中國做主

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室昨天公布最新競選影片，訴求「民主要制衡，政黨要輪替」，再打民進黨新潮流，引來綠營砲火，藍綠激烈交鋒。民進黨總統候選人賴清德競總批評「國民黨無法講民主」，侯競辦反擊，民進黨一黨獨大不斷通過惡法，自稱的民主就是「民進黨鴨霸做主」，沒有民進黨不能通過的法，只有民進黨不想通過的法。

侯競辦發言人王敏旭列舉七事證指出，在民進黨一黨獨大下，勞基法、公投法、會計法、不當黨產條例、促轉條例、農田水利法，甚至進口萊豬的行政命令也在立法院強行通過，連地方政府為把關民眾飲食健康制定自治條例，都被行政院函告無效。

針對侯競選廣告訴求民主制衡、政黨輪替，賴清德競總發言人陳世凱昨指出，從國民黨所頒布的戒嚴令，是世界上第二長的時間；侯友宜認同九二共識，就是接受一個中國原則；提出重啟服貿，開放中生來台就業等政策，就是要把台灣鎖進中國，「國民黨的主，就是中國做主」。

近期再度傳出疑似情治單位監聽名冊，還在暗網兜售，立委邱臣遠、謝衣鳳及賴士葆昨天協商預算時輪番詢問，國安局長蔡明彥表示，有關通訊監察部分，均嚴守依法行政原則辦理，至於暗網兜售資訊部分，最高檢察署已針對該個案進行偵辦。

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