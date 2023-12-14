伯恩斯：堅持台灣選民能自由投票

台灣總統大選將於下月十三日投票，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）十二日在紐約智庫外交關係協會（ＣＦＲ）表示，美國堅持台灣選民有自由投票的機會，美國會持續對北京表達和平解決兩岸爭端的立場，並強調台海穩定攸關全球和平與經濟。

伯恩斯形容美中關係非常複雜、極端重要且高度競爭；他說，截至今年春天之前，美中資深官員層級的互動少之又少，如今重建部分互動，尤其是兩國元首拜登與習近平在舊金山峰會的確取得些許進展，明年將是落實共識的一年。

拜習會共識包含恢復因聯邦前眾議院議長裴洛西訪台而中斷的美中軍事溝通管道，但近一個月來，白宮稱軍事對話依然停擺。

美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）報導，美軍多次嘗試對話依然無人回應，九月接任美國參謀首長聯席會議主席的空軍上將布朗致函給中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，也沒有獲得回應。

伯恩斯說，美中仍在諸多領域存在重大分歧，例如，針對台灣的看法、中方為了推翻國際法院在東海與南海判決所採取的行動、烏克蘭戰爭和加薩衝突；美中關係向前邁進的同時，分歧依然存在。

伯恩斯表示，台灣海峽是全球貨運流通的要道，美國持續對北京傳遞「和平解決兩岸爭端」的訊息，尤其在選舉前；放到全球來看也是如此，若台海這條水道因衝突而關閉，將對全球經濟構成影響。

伯恩斯說，「我認為我們能做的，就是堅持台灣人民在一月十三日有自由投票的機會」，他提到美國國會四十五年前通過的台灣關係法，除要求美國協助台灣加強自我防衛能力，也要求美國在亞太區域保持足夠的軍力與軍事存在以捍衛和平；此外，美國努力確保日菲韓等區域鄰國採取行動或發聲，來支持兩岸以和平方式解決爭端。

伯恩斯提到，他上周與北京資深官員舉行兩次會議，均在會中提醒北京必須謹慎推動，以和平方式解決台海這個長期且困難的爭端，台海對於全球和平乃至經濟均不可或缺。

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