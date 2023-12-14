選戰筆記／揮灑執政資源 民進黨就是不懂避嫌

北一女一二○周年校慶，北一女樂儀旗隊和日本橘高校吹奏樂部同台演出，成為吸睛焦點，民進黨總統候選人賴清德也來共襄盛舉，總統府事前發布副總統行程，所以賴清德是以「副總統」身分進入北一女校園。

總統府事後發布新聞稿表示，副總統賴清德觀賞北一女樂儀旗隊及日本京都橘高校吹奏樂部表演，感受台日高中生充滿活力與笑容的演出，見證台日青年友好交流。

不過，當侯康配的副總統候選人趙少康被拒於校園之外，身兼民進黨總統候選人身分的賴清德卻走進北一女校園，雖然他刻意低調並未致詞，但總讓人感覺到，賴清德的多重身分，讓他有個檯面上的職稱好走動，又可享有執政優勢，相較於在野黨正副總統候選人，更是不對稱的選舉。

賴清德在校園場合遊走灰色地帶，早非頭一遭。十月廿一日出席位於台大校園的「雷震民主人權紀念講座」，事前採訪通知白紙黑字寫明，校內不得進行採訪。孰料，賴清德當天還是在台大校園內受訪；對比同一天也出席同一活動的柯文哲，有遵守規定未在台大校園內受訪，凸顯賴清德有副總統的光環加持，有國家機器撐腰的有恃無恐。

賴清德的執政優勢，也體現在發布政策的主導權上。縱然賴清德是總統候選人，但現職仍是副總統兼任民進黨主席，並無主導行政機關的權力，不過近幾個月來，賴清德宛若化身「地下行政院長」，多次藉由民進黨中常會場合，「建請」行政機關參考他提出的某某政見。

賴清德身為當今民進黨內一把手，又是總統候選人，提出的「建議」，行政機關豈敢不從，隔天的行政院會，往往全盤按照賴清德建議，通過相關方案，做球給賴，再次印證民進黨當家優勢。

賴清德的多段變身，讓他可以隨意置換角色，盡情揮灑執政資源，看似合理合規，卻是不知避嫌。回顧二○一二總統大選，閣揆吳敦義帶職請假參選，他在立法院預定停會之日請假參選，民進黨當時非常反對，認為吳沒有請假的問題，要求吳應該辭去閣揆下台負責。民進黨永遠對政敵高標準，對自己卻是「綠能你不能」的雙標，而且還理直氣壯，一點都不臉紅。

執政優勢屬選舉一環，本無可厚非。但當「清德可進北一女，少康難以入清大」場景呈現在國人面前，不免仍給選民帶來兩相對照的落差感。

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