選前之夜…侯新北辦晚會 柯奪凱道路權

二○二四選前之夜，再度上演凱達格蘭大道路權爭奪戰，各陣營諜對諜。昨天凌晨零時開搶，民眾黨手刀搶下凱道，但民進黨搶走前三天布置期路權，形成干擾；國民黨全數落空，將在總統候選人侯友宜本命區，在板橋第一運動廣場舉辦選前之夜。

凱道是北市少數大型集會遊行主場地，直通總統府的地理特性，成每次選舉兵家必爭之地，搶路權是每次選前之夜的例行公事，即使不辦活動，也要卡位，製造其他陣營困難。

明年大選一月十三日投票，一月十二日選前之夜，藍綠白搶凱道路權搶得凶。國民黨陣營十日就派人連夜守在電腦前搶路權，七十四歲的台北市黨部主委黃呂錦茹半夜還泡網咖，特別選一家具電競規格的高級網咖拚速度，結果仍告失敗；最後由民眾黨得手，民進黨卻搶到選前之夜前三天的路權。

依往例，選前之夜場地布置約需三天時間，直接衝擊民眾黨總統候選人柯文哲選前之夜場地規畫。熟悉選舉勤務的官警說，集會遊行通常允許辦到晚間十點，民進黨十二日凌晨零點前須空出道路供民眾黨使用；民眾黨舞台場布廠商若從凌晨開始搭建，仍有機會完工。

藍綠白爭搶凱道，也引發口水戰。在民眾黨搶下選前之夜凱道路權後，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，「沒那個卡稱（台語屁股之意）還要吃那個瀉藥」，若人事物等資源不足，只會自曝其短。侯友宜新北競總總幹事李乾龍也質疑，民眾黨搶到凱道路權，真可以找到那麼多人嗎？可能更凸顯柯的弱點，「預祝他」。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應表示，沒搶贏人家就財大氣粗的說法，一般人很難認同，呼籲支持者站出來把凱道塞爆。

不過，民進黨秘書長許立明對於自家人張茂楠的酸言酸語也不認同，許在中常會提醒，不管任何場地，只要把價值、精神陳述清楚，就是好的活動，所有同志不宜用冷嘲熱諷、酸言酸語的態度去面對。張茂楠隨後也表示歉意。

陳智菡指出，搶凱道路權過程兵分多路，主要都是志工協助，開放路權申請那一刻，全體總動員，因為前兩天都沒搶到路權壓力很大，現在搶到選前之夜路權，非常感謝，現在優先思考如何在短暫時間把舞台搭好，達到最好的效果。她透露，將規畫有別傳統的選戰策略，選前之夜會跟藍綠傳統模式非常不一樣。

國民黨在新北已借下板橋第一體育場十天使用權。李乾龍說，沒搶到凱道路權也無所謂，不論在凱道或在板一，「只要選民跟支持者可以聚集都好」，本來就有同步計畫，準備上沒問題。

凱道路權被民眾黨搶下，民進黨原預計選前之夜仍辦在台北市，但昨晚敲定十二日當天將辦兩場選前之夜，總統候選人賴清德會先下台南，隨後趕回新北市板橋第二體育場造勢；十一日晚間會先在凱道辦造勢晚會。

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