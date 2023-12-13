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侯友宜：中華民國是我的國家 台灣是我的厝

中央社／ 澎湖縣13日電
國民黨總統參選人侯友宜今天到澎湖拜票。圖／侯友宜競選辦公室提供
國民黨總統參選人侯友宜今天到澎湖拜票。圖／侯友宜競選辦公室提供

國民黨總統參選人侯友宜今天到澎湖拜票，他表示，「國家是大家的，中華民國是我的國家，台灣是我的厝」，明年如果當選總統，會永遠在這裡，照顧這塊土地。

侯友宜今天抵達澎湖，由同黨立委參選人吳政杰與澎湖縣黨部主委陳雙全、澎湖縣議會議長陳毓仁等人陪同，在馬公北辰市場一一向攤商與民眾請託拜票，不少攤商菜販都致贈菜頭、蔥蒜和麵包粽子等，祝賀高票凍選，氣氛熱情，無黨團結聯盟主席林炳坤也到場一路相挺。

侯友宜在與澎湖退休軍公教警消座談時指出，澎湖是最重要的離島，在這裡看到澎湖人堅毅不拔的精神，與大自然共榮共存，未來在觀光、醫療、經濟與教育等，要一步一腳印來發展澎湖；他並致贈各後援會聘書。

對於彰化和美鎮糖友里長何吉盛曾帶多名里長赴中旅遊，疑接受招待介選案，侯友宜表示，反對境外勢力介入台灣選舉，來影響國家的安全與民主自由制度，全案進入司法程序，司法要勿枉勿縱，但請民進黨不要對其做不正當的聯結。

侯友宜感謝前立法院長王金平登高一呼，讓主流民意歸隊、凝聚在一起，也期盼鴻海創辦人郭台銘早日歸隊，為政黨輪替和保衛中華民國和平而努力。

侯友宜今天在澎湖請託造勢，並赴澎湖天后宮參拜，陳毓仁拿了個瓷盤請侯友宜簽名，侯友宜當場寫下「全力衝刺 勝利成功」，澎湖天后宮主委蔡光明則祝侯友宜「高票當選」。

2024選舉 2024總統選舉

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