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玉皇上帝籤詩出爐！ 命理師看總統大選：恐有人兵敗如山倒

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選籤倒數1個月，命理師預言柯文哲將得重要人脈。圖／聯合報系資料照
2024總統大選籤倒數1個月，命理師預言柯文哲將得重要人脈。圖／聯合報系資料照

2024總統大選倒數一個月，戰況逐漸白熱化。知名命理師、網路宮廟「知臨仙境」執行長高煜霖表示，玉皇上帝賜籤詩，顯示農曆11月將會有貴人扶持，能克服眼前難關，同時，他也針對本屆總統候選人提出4項預言，其中1陣營將會有重大人脈助選情！

高煜霖昨（12）日發布農曆11月運勢預言，照慣例請玉皇上帝賜籤詩，內容寫道：「枯木可惜未逢春，如今還在暗中藏，寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤」。

高煜霖提到，籤詩的意思是現在雖然是冬天，只能在暗中等待機會，待風霜退去，就能迎來春光明媚，只要做好準備自然就否極泰來。在貴人的幫助下，低迷的陣營將有「關關難過關關過」的跡象，反之，若有捨本逐末者，恐面臨兵敗如山倒，難以東山再起

而若將籤詩的情境轉換成實際面，高煜霖針對2024總統大選提出以下4項預言：

1.賴清德的礦舍恐會拆除，或小心重要成員被踢爆，可能離開政壇或退出選舉要職。

2.柯文哲陣營有望獲得重大人脈（個人、網紅、團隊），對選情有大加分。

3.侯友宜鴨子划水推出政策，聲量成長恐有限；趙的趙子龍說，小心恐變成陳友諒。

4.柯的中南部票源，有望大幅度成長；大陸異常安靜，甚至默許台灣選舉進行。

國內民生方面，高煜霖也有4點預言：

1.發生重大防禦性刑（命）案；郵務、宅配體系運送，注意出現重大瑕疵。

2.飛機、高鐵、鐵路等公共交通項目，注意客觀因素誤了時間。

3.女權議題，或重要女性，再次浮上檯面，或有帶風向實力。

4.股市投資注意空頭動向；產業裁員聲四起，或一般人收入減少。

此外，國際上的重大戰事，俄烏戰爭或以巴戰火其中一處或兩處，有望告一段落。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜 柯文哲

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