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白營提媒改政策 黃國昌批趙少康未辭中廣董座

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨不分區立委候選人13日提出媒體改革政策。（直播截圖）
民眾黨不分區立委候選人13日提出媒體改革政策。（直播截圖）

「加強媒體獨立性，要設立反壟斷法，並讓NCC能真正獨立行使職權！」民眾黨不分區立委提名人黃國昌、徐瑞希與張啟楷13日召開記者會表示，民進黨上台後媒體獨立性下降，政府用標案控制媒體，未來上任會制定反壟斷法，並平衡媒體標案發展。黃國昌也批評藍營副手候選人趙少康未辭中廣董座。

媒體要反壟斷

黃國昌13日於記者會表示，2012年反媒體壟斷運動，要求政府制定《反媒體壟斷法》，並提出新聞媒體整合設立明確紅線、公共利益納入審查標準、確立媒金分離原則、禁止不公平競爭、納入公益訴訟條款與明文保護新聞專業自主等原則，當時在野的民進黨也表達贊成。

黃國昌強調，但民進黨上台後，不只沒有立法，還出現很多政府與派系干涉媒體運作的狀況，在鏡電視案中，總統與行政院長甚至還施壓NCC主委陳耀祥，而三立併購中嘉也違反「系統商不得兼營頻道商」的原則。未來上任會推動制定《反媒體壟斷法》。

不能獨厚特定媒體

另一位不分區提名人、前公視董事徐瑞希也說，民進黨曾說要黨政金退出媒體，結果政府卻加碼用標案採購收買媒體，還有擴大政府媒體（如中央社、農傳媒等）規模，破壞媒體的獨立性。提名人張啟楷指出，台灣媒體目前面臨境外OTT競爭、國內惡性競爭、市場規模小與NCC不當管制等問題，都需要好好改善。

他主張，應根據憲法教科文預算比例，增加影視產業獎補助，還有強化產業競爭力、鬆綁管制措施；建立公平合理市場競爭環境，平衡各家媒體標案金額；針對媒體中立部分，則會加強NCC與民眾溝通、落實獨立機關職責。

高標準反求諸己

由於藍營副手趙少康並未辭去中廣董事長職位，媒體詢問黃國昌對此看法。黃國昌說，台北市文化局長蔡詩萍當官後，便辭去電台主持人的職位，還邀請他接棒，而他主持一段時間後，因為要主導715居住正義遊行，因此也辭去主持人位置。

黃國昌直言，法律雖然沒有規定一定要辭，但政治人物應以更高標準要求自己，而侯友宜沒辭新北市長、趙少康沒辭中廣董座，可見藍營在選戰中並沒有破釜沉舟的決心，不如把票投給民眾黨，讓兩位在選後都能回原來的職位。

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