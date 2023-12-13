賴清德支持度下滑 吳子嘉解讀民調：被「他」狠咬一口

2024總統大選倒數一個月，進入白熱化階段。對此，《美麗島電子報》12日公布民調，民進黨「賴蕭配」以35.1%暫居第一、國民黨「侯康配」為32.5%緊追在後，民眾黨「柯盈配」支持度僅17%，位居第三。對此，資深媒體人吳子嘉直言，賴清德面臨重大危機，恐被「柯文哲」反咬一口。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》指出，從各家民調中，民眾黨總統候選人柯文哲發現，自己的支持度和民進黨總統候選人賴清德有關，尤其是20至39歲的年輕選票，完全是互通的。這說明柯文哲只要攻擊賴清德，肯定會有所收穫。

吳子嘉認為，柯文哲為了選舉，會進入越來越極端且兇悍的狀態，雖然20至39歲的年輕選票支持度會上漲，但中間選民可能會游離。吳子嘉說明，這會讓柯文哲繼續維持20%的支持度，還是弄巧成拙回到15%的支持度，目前仍無法預測，還是要看每天的發展。

針對《美麗島電子報》近期公布的第87波民調，吳子嘉分析，柯文哲從上週開始打綠營，雖然整體支持度沒有變化，但支持族群卻變動了，指出中間選民支持度降低，不過20歲至29歲、30歲至39歲支持度有成長。直言賴清德被柯文哲咬了一口，莫名其妙差了快5個百分點。

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