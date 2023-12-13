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12日民調賴蕭領先差距縮小 郭正亮曝關鍵：柯的年輕票散掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨候選人賴清德(左起)、國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲。 聯合報系資料照
民進黨候選人賴清德(左起)、國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲。 聯合報系資料照

美麗島電子報昨天(12日)公布第87波最新民調，賴蕭配的領先差距再度縮小，跌破4之後持續下探，剩下35.1％，侯康配以32.5％緊追在後，柯盈配支持度則為17.3％。對此，前立委郭正亮分析，認為民調最大的變化就是「柯文哲的年輕票散掉了」。

郭正亮在節目《盧秀芳辣晚報》指出，這調民調最大的變化就是「柯文哲的年輕票散掉了」，柯文哲在這波民調裡面，20歲到29歲只有拿下31.6％、30歲到39歲是33.3％，侯友宜的20歲到29歲已經跳上來，為25.7％，還贏了賴清德的23.7％。

郭正亮也表示，侯友宜的30歲到39歲支持者部分還要加油，只有18％，但是昨天侯友宜提出的端出「六到十二歲國家顧」政見，有打中這群人，身邊的人也認為，這個政策比買房的還要直接，「真的超有感」，很切合實際需要，想出這個政策的人真的很聰明。

郭正亮指出，新北市侯友宜是32.7％、賴清德則是34.5％，這個其實不合哩，至於台北市又更離譜，台北市侯友宜是29.5％，賴清德是38％，郭正亮認為，侯友宜沒有理由雙北選這樣，覺得有些詭異，但是賴清德在南部也沒有想像中大贏，雲嘉南部分賴清德是39.6％，侯友宜是25.3％，也只有領先14％，賴清德頂多高屏比較容易衝高。

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