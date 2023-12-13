吳欣盈年輕族群趕票效應發酵？ 張益贍：回國後民調恐續崩

2024總統大選進入倒數最後一個月、白熱化階段，曾是民眾黨總統候選人柯文哲的前幕僚張益贍，昨(12)日在節目中直言柯文哲的副手人選吳欣盈，發揮了年輕族群選票的「趕票效應」，在回國後，柯盈配的民調恐怕還會一直往下掉。

吳欣盈4日前往杜拜參加COP28（2023年聯合國氣候變遷大會），她在11日於臉書中寫下：「很多人關心為什麼我在國外都沒聲音，我都有看到，也很想與大家分享實況，但台灣有外交困境，下週四將召開立法院衛環委員會COP28專題報告！」吳在回國後，預計明(14)日現在立法院。

但張益贍在政論節目《新聞面對面》認為，柯文哲找吳欣盈擔任副手有「人設」上的衝突。「她那麼有錢，結果你找她做副總統，那我為什麼要投給阿北？所以如果吳欣盈回台後，阿北在年輕選票會持續崩盤」，吳欣盈對年輕選票似乎起了「趕票效應」，因為優勢的經濟背景，會讓年輕人產生相對剝奪感。

張益贍直言，儘管柯盈配近日在美麗島公布的民調中有稍微提高，但「不要忘記還有一個人叫吳欣盈，副總統候選人這10天不見了，還沒回來。」

張益贍並進一步分析，在民進黨「母雞帶小雞」的最後一個月強力造勢下，聲量大到足以吸引柯文哲的年輕族群支持者時，「柯文哲的崩盤看起來是快跟慢的問題」。

柯文哲日前強調，他請吳欣盈在COP28現場，是為了解全球聚焦的議題。雖然還要競選，但就職務上該做的事情，還是會優先。近日也見柯頻頻開辦直播影片，猛攻年輕族群關心的低薪、高房價、勞動力及社會住宅議題，力守年輕族群選票盤勢。

吳欣盈也以總統蔡英文為例，稱蔡的家世背景也很好，但當時的選舉不會因此質疑蔡英文對台灣想做的改變和服務的熱忱。吳欣盈表示，相信台灣會是和平共榮的社會，她也希望民眾薪資能夠提升，貧富差距能縮小，社會可以更穩定。

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