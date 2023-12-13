侯友宜提公立國小課後照顧免費

瞄準親子票，國民黨總統候選人侯友宜昨天端出「六到十二歲國家顧」政見，主張公立國小課後照顧全面免費、開課率百分百、校校都有，學生涵蓋率從現行百分之十五加倍；延長時間到晚上七點，平時、寒暑假都開班；針對偏鄉、弱勢、身心障礙者開設照顧專班；擴大民間參與。預算估計約五十四億元，可逐年增加。

侯競辦表示，現行國小課後照顧政策有量能不足，開課率七成二，侯友宜表示，生育兒是年輕人在生活壓力下最大的挑戰，年輕人不婚不生，因政府未從生育到求學提供完善的照顧，所以他提出凍卵補助、兩胎優先抽社會住宅等政見及兒童照顧政策。

侯友宜表示，由於學校老師未必能參與課後照顧，他主張鼓勵民間參與、公私協力，任內增開兩萬班以上，委外班級比率提升至百分之廿以上，豐富多元課程，如才藝、體能等服務，倍增青年就業機會，輔導已立案且優質私人機構接受學校委辦，建立課後服務評估、認證及獎勵制度，目標全國開辦率達百分百，學生涵蓋率逾百分之卅，約卅萬家庭（含八萬弱勢家庭）受益，聘用編制外課照相關人員，約創造三萬就業機會。

全教總理事長侯俊良表示，有需求的家長一定會很高興，但現在家庭親子互動時間太少，如何降低工時、讓家長提早下班才是問題核心，而不是為了配合家長加班而開一扇門延長課輔。

補習班履約保證協會理事長謝智芳贊成學校加開課後班，但開設民營課後照顧班成本開銷大，難和學校委外的課後照顧班競爭，可能將壓縮到私營課後照顧中心的生存空間。

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