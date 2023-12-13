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總統候選人技職政見 全教總搖頭
全教總昨召開記者會指出，近年社會仍有「重普教、輕技職」觀念，盼技職教育能夠務實致用並與產業連結。全教總提問三名總統候選人，但三人的回覆讓全教總對未來的高教、技職教育有更大憂心。
全教總理事長侯俊良表示，從一○○學年至一一○學年這十年間，高職生減少十八萬五千餘人，高中生只減少約七萬人，凸顯社會普遍仍有重普教、輕技職觀念。
侯俊良表示，民進黨總統候選人賴清德的回覆是以現在教育部政策做說明，並沒有回應全教總對技職教育的兩大核心概念「務實致用、產業連結」；賴說，未來會持續推動學士後產業技術專業人才培訓專班，並依產業人才需求規畫課程。
國民黨總統候選人侯友宜是就新北市經驗做說明，侯的三大規畫包含連結產業打造技職教育並推動頂尖群科計畫、研議產學合作方案、鼓勵民間企業捐贈技職學校可抵稅。
民眾黨總統候選人柯文哲則空有理想，卻沒有實際作法；柯強調要回歸對技職教育體系的重建，將教育政策調整成高教與技職並重。
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