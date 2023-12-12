《三腳督政見系列六》加入國貿組織 學者：考驗三黨本事

「台灣加入國際組織最大的問題是兩岸關係！」台灣省商業會顧問戴肇洋如此指出，各黨候選人都提出加入國際經貿組織的展望，但民進黨想申請CPTPP、民眾黨想先加入RCEP，恐怕都會遭到中國阻擾。一位不具名的資深財經學者也說，中國與台灣貿易關係緊密，ECFA確實有重新協商的必要性，他認同國民黨總統候選人侯友宜的政見。

ECFA應先行

針對國際經貿協定的議題，上述不具名的財經學者指出，許多中國參與其中的國際組織都採共識決，一旦中國本身或煽動其他國家提出否決，台灣就難以加入相關組織，加上中國還是台灣最鄰近、貿易關係最緊密的國家，所以ECFA確實有重新協商的必要性，至少要跟中國保持穩定的經貿關係。

淡江大學財金系教授李沃牆也抱持同樣的意見表示，國際經貿協定對台灣來說非常重要，因為我國65%以上的GPD還是靠出口，所以三位候選人都有提出相關的政見。然而，他強調，最困難的部分還是中國阻擾，所以如果我國與中國有經過一定的協商與談判，加入其他國際組織的機會相對就比較大。

不能放棄中國市場

他更指出，綠營走「親美反中」的路線，不斷加強與美國之間的貿易，同時與新南向國家、歐盟的貿易量也有微幅增加，因此今年前11個月，台灣對中國的貿易出口已減少兩成以上。

「這些貿易變化是否能夠損益兩平，值得繼續觀察，」李沃牆說，儘管台灣近年持續減少對中國的貿易，但該國佔台灣出口貿易的比例還是高達三成以上，顯見中國還是非常重要的市場，無論哪一黨都不能放棄。

中國是關鍵阻礙

戴肇洋說，民進黨總統候選人賴清德想要加入CPTPP，但台灣加入國際組織最大的問題是兩岸，光是氣候變遷會議，台灣在馬政府時期以後就沒有進入會場，兩岸關係若沒有改善，加入CPTPP的可能性就不高。他解釋，由於中國比台灣早申請，雖然以高標準貿易來說，台灣程度較中國高，但在國際現實下，順利加入CPTPP的可能性較低。

「光是CPTPP就不容易了，更何況中國主導的RCEP！」戴肇洋也說，中國很多產業也因為RCEP遷移往新南向國家，東協國家雖然與我國關係不錯，但過去新南向的成效已經有限，民眾黨總統候選人柯文哲說要加入RCEP的可能性不高，除非兩岸關係能改善，而印太經濟架構也很難加入，美國會顧忌中國。

他強調，蔡政府現在雖簽定《台美21世紀貿易倡議》第一階段，但前面都是相對容易談判的項目，第二階段將牽扯到中小企業，就不會這麼快。







【更多精采內容，詳見 】

商品推薦