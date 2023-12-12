民調差距拉近 沈富雄分析「有變化了」：賴清德恐被侯友宜緊追

2024總統大選倒數一個月，國民黨「侯康配」、民進黨「賴蕭配」和民眾黨「柯盈配」民調最新狀況出爐，賴蕭配重挫2.7個百分點，掉到37.8%，侯康配爬到32.6%，柯盈配也上升到17.3%。前立委沈富雄11日表示「現在開始要有變化了，侯友宜將會緊追上賴清德，兩陣營現在只差5.2%」。

沈富雄日前在廣播節目《POP大國民》指出，「如果賴清德在最新的民調沒有下降，那侯友宜真的很危險，賴清德之前有8波的民調持續漲，今天掉下來是第9波，而之前8波上漲是因為柯文哲跌下來，支持度都跑到賴清德那邊，侯友宜則是7跌1漲」。

沈富雄指出「賴清德可以連漲8次太猛了，我當時打給趙少康，告訴他『太危險了，你不能小看這個，兩邊差距已經拉到7%，剩下一個月你趕不上來，再繼續漲就不得了』」。

最後，沈富雄說「民調是滾動式的，我覺得現在開始要變化了，侯友宜開始緊緊追上賴清德，兩個只相差5.2%，再下一波民調如果還是同樣趨勢，兩者就會在5%以內」。

《聯合新聞網》報導，美麗島電子報今日公布最新民調，賴蕭配的領先程度再次縮小，跌破4成後又持續下探，支持度剩35.1％，侯康配則是以32.5%成為第二名，雙方的差距已經進入誤差範圍，柯盈配也上升到17.3%，這次的民調採取全市話進行。

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